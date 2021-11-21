Первый автомобиль Huawei и седан Skoda Slavia за 13,5 тысячи долларов. Главное из мира авто

Технологический гигант Huawei представил первый автомобиль собственной разработки, Skoda показала бюджетный седан Slavia. В Тойоте не хотят отказіваться от ДВС, а электромобильный стартап Lucid готовится к серийному віпуске седанов Air, имея в активе портфель заказов на 1,3 млрд долларов.

О самых важных автомобильных новостях уходящей неделе читайте ниже в обзоре РБК-Укарина Авто.

Huawei представил свой первый электромобиль Avart 11

Технологический гигант Huawei присоединился к автомобильной индустрии: на автосалоне в Гуанчжоу компания презентовала свой первый электромобиль. Новинка получила название Avatr 11.

В создании новинки также принимали участие компании Changan (разработала платформу и отвечала за настройку шасси) и CATL (будет поствлять аккумуляторіы). А, собственно, у Huawei была роль разработчика мультимедиа и онлайн-технологий.

Пока Avatr 11 является концептом, поэтому технические характеристики рассекречены частично. В частности, обнародованы разгон до первой "сотни" 4 секунды) и запас хода на одной зарядке (700 км). Также объявлено, что серийная версия практические не изменится внешне и технически.

Серийное производство начнется весной 2022 года, а затем стартуют продажи в Китае. Появится ли Avart 11 на других рынках, пока неизвестно. Зато заявлено, что в ближайшие годы гамма бренда Avatr расширится до четырех моделей.

Дебютировал бюджетный седан Skoda Slavia

Компания Skoda представила недорогой седан Slavia. Новая модель создана, в первую очередь, для Индии, где придет на смену бюджетнику Rapid.

Длина - 4,54 м, багажник - 521 л. В базовой комплектации все по-максимуму просто: аналоговые приборы, обычный кондицинер, 7-дюймовый экран медиасистемы. Самая роскошная Slavia получила вирутальную "приборку", "климат", 10-дюймовый дисплей медиасистемы, вентиляцию сидений.

Моторы - только бензиновые, и никаких гибридных исполнений. Для базовой версии предложен агрегат 1.0 TSI (115 л.с., "механика" или "автомат"), для топ-модификации - 1.5 TSI (150 л.с., "механика" или DSG).

В компании уже дали понять, что в ближайгем будущем новинка также появится за пределами Индии, хотя конкретные рынки названы не были. Ждем в Украине?

Toyota не хочет отказываться от ДВС

На фоне мирового тренда перехода к электромобилям японская компания Toyota призывает не спешить с отказом от двигателей внутреннего сгорания. Чтобы отсрочить прекращение производства автомобилей с ДВС, компания образовала альяснс с четырьмя другими японскими производителями.

Toyota нашла союзников в лице Subaru, Mazda, Kawasaki и Yamaha (две последние компании занимаються выпуском мотоциклетной техники). Вместе они займутся разработкой более экологичных видов топлива для ДВС. Также среди перспективных направлений числится разработка водородных силовых установок - в этой сфере Toyota имеет значительные наработки.

При этом компания также будет выводить на рынок электромобили. Вслед за дебютным кроссовером bZ4X в ближайшие годы в линейке марки появятся и другие модели на электротяге.

Представлен кроссовер Mazda CX-50

В линейке Mazda - пополнение: представлен новый кроссовер CX-50. Новинка не является заменой популярной модели CX-5, а расширит охват покупателей благодаря новой ставке на полный привод.

У CX-5 платформа с поперечным расположением силовых агрегатов и полный привод уже в базовой комплектации. Внедорожный настрой подчеркнут обвесом из черного ударопрочного пластика по периметру кзова и рейлингами на крыше.

Также в трансмиссии есть на выбор несколько ездовых режимов, включая особый, который предназначен для буксировки прицепа. Пока для модели предложен только один мотор Skyactiv-G 2.5. зато в двух вариантах мощности (190 и 230 л.с.).

Но есть и лохая новость: Mazda CX-50 предназначена только для США и Канады, на других рынках продажи не предвидится. А жаль - такой "внедорожник" неплохо бы помог марке нарастить продажи в других странах ,включая Украину.

Электтромобильный стартап Lucid собрал портфель заказов на 1,3 млрд долларов

Компания Lucid, специализирующаяс на электромобилях, пока не выпустила ни одной товарной машины, но смогла собрать портфель заказов на впечатляющие 1,3 млрд долларов. При этом третий квартал 2021 года стартап закончил с убытком.

По итогам девяти месяцев фиксированный чистый убыток составил 524 млн долларов, но в компании с оптимизмом смотрят в будущее. Ведь в активе есть заказы на 17 тысяч электрических седанов Air, которые смогут конкурировать с Tesla Model S.

Серийное производство планируется начать в 2022 году с планом выпустить 20 тысяч машин за первый год. К тому же компания подписала контракт на поставку батарей для гоночной серии Formula E, где соревнуются электрические болиды.

Текущая капитализация компании Lucid достигла почти 90 млрд долларов, что выше, чем у автоконцерна Ford и сравнимо с рыночной стоимость гиганта General Motors.