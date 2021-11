Ждем в Украине: показан бюджетный седан Skoda Slavia за 13,5 тысячи долларов для развивающихся стран

Компания Skoda представила новый бюджетный седан Slavia. Новинка будет собираться в Индии, но продаваться - не только здесь, а и на других развивающихся рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Седан Skoda Slavia создан для рынка Индии, где он заменит модель Rapid. При этом автопроизводитель не исключает появление новинки на других развивающихся рынках.

В основе Славии лежит модель Volkswagen Virtus, которая продается в Бразилии, но стилистика у новинки, естественно, своя. Спереди автомобиль безошибочно идентифицируется как Skoda, а в деталях оформления передка напоминает Fabia нового поколения, представленной ранее в этом году.

В длину седан достигает 4,54 метра, колесная база - 2,65 метра, а объем багажника - 521 литр.

По интерьеру новинка тоже перекликается с Фабией. Базовая версия довольна проста по оснащению: аналоговые приборы, кондиционер, медиасистема с небольшим (7 дюймов) экраном, только фронтальные подушки безопасности.

Но в более дорогих комплектациях Slavia 2022 превращается во вполне приятный автомобиль: виртуальная панель приборов с диагональю 8 дюймов, увеличенный до 10 дюймов дисплей медиасистемы, климат-контроль с сенсорным управлением. Также в списке оснащения есть камера заднего вида и даже вентиляция сидений.

Для новинки заявлены два бензиновых мотора. Стартовый агрегат 1.0 TSI развивает 115 л.с. и комплектуется "механикой" или "автоматом", более мощный мотор 1.5 TSI выдает 150 "сил" и может сопрягаться с той же "механикой" либо с "роботом" DSG.

В продаже новый седан появится в конце зимы или начале весны 2022 года, а цены должны быть весьма "вкусные". Точный ценник пока не обнародован, но названы основные конкуренты в Индии. Это модели Honda City и Hyundai Verna, которые на индийском рынке стоят, в пересчете на доллары США, около 13,5 тысяч долларов.

