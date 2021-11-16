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Самураи сплотились: Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями

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Вторник 16 ноября 2021 09:08
Самураи сплотились: Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями Гоночная Toyota Corolla, оснащенная ДВС, работающем на водороде (Фото: Toyota)
Автор: Александр Мороз

Крупнейший в мире автопроизводитель, концерн Toyota, объединил вокруг себя еще четыре японских марки. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

В стремлении противостоять общемировому бренду на тотальную электрификацию транспорта, Toyota приобрела союзников в лице компаний Subaru, Mazda, Kawasaki и Yamaha.

Японцы уверены, что закат двигателей внутреннего сгорания еще далек и отказались подписывать решение ООН о запрете торговли автомобилями с ДВС к 2040 году.

Самураи сплотились: Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями

Глава Toyota Акио Тойода

В рамках инициативы, объявленной ​​13 ноября, коалиция из пяти японских компаний изучит новые, более экологичные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Так, Toyota совместно с Mazda адаптируют полуторалитровый двигателем Skyactiv-D для работы на биодизельном топливе. Subaru рассматривает возможность производства синтетического топлива из биомассы, а Yamaha с Kawasaki разрабатывают для своих мотоциклов водородную силовую установку. Отметим также, что у Toyota также есть серьезный опыт в создании водородных двигателей. Имеются в виду модель Mirai и спортивная версия хэтчбека Corolla.

Самураи сплотились: Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями

ДВС компании Toyota, работающий на водороде

Свою точку зрения производители обосновывают заботой о клиентах, которых они не хотят ограничивать в выборе силовых установок. Но при этом не отказываются от выпуска электромобилей – недавно Toyota представила электрический кроссовер bZ4X, который составит конкуренцию американскому бюджетнику Tesla Model Y.

Напомним, что глава концерна Toyota Акио Тойода предостерег от излишнего увлечения полной электрификацией автотранспорта. Он заявил, что это может обернуться настоящей катастрофой для экономики Японии.

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