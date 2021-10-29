Альтернатива RAV4: Toyota представила свой первый электрический кроссовер

Компания Toyota официально представила серийный электрический кроссовер bZ4X. По габаритам новинка считается батарейным аналогом популярной модели RAV4.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Электрический кроссовер Toyota bZ4X стал первой моделью, построенной на новой платформе e-TNGA. Новинка разработана совместно с компанией Subaru, которой доверили настройки системы полного привода.

На крыше кроссовера установлены солнечные панели, способные обеспечить о 1800 км дополнительного пробега ежегодно.

В топ-версиях кроссовер предложат с рулевым колесом, выполненным в виде штурвала. Причем механической связи у руля с колесами нет – это позволит избежать перехвата рук при маневрировании.

Габаритные размеры модели составляют 4690х1860х1650 мм при длине колесной базы 2850 мм. В базовом переднеприводном варианте Toyota bZ4X оснащается 204-сильным электромотором и способен проехать на одной зарядке около 500 километров.

Полноприводная версия с системой X-Pro от Subaru дополнена еще одним электромотором, в результате чего суммарная отдача силовой установки достигает 218 л.с. На одном заряде батареи емкостью 71.4 кВт∙ч такой кроссовер сможет проехать до 460 км. Масса машины в зависимости от исполнения составляет 1920 или 2005 кг.

В салонах европейских дилеров Toyota bZ4X появится в середине 2022 года. Это первая из семи моделей под электрическим суббредном bZ, которые японская марка планирует выпустить в ближайшие три года.

Напомним, Toyota объявила, что инвестирует 3,4 миллиарда долларов (380 миллиардов йен) в развитие автомобильных аккумуляторов до 2030 года. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей, хотя первоначально компания сфокусируется на батареях для гибридов.