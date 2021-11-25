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Неудачно сел и выключил подушку безопасности: Audi отзывает 200 тысяч авто из-за странной поломки

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 09:15
Неудачно сел и выключил подушку безопасности: Audi отзывает 200 тысяч авто из-за странной поломки Фото: Audi A4 Allroad (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Audi отзывает более 200 тысяч автомобилей 2017-2020 годов выпуска из-за проблемы с датчиком отключения боковой подушки безопасности пассажира. Система обнаружения пассажира на переднем кресле на некоторых автомобилях интегрирована в обогрев сиденья.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Если обогрев кресла пассажира неисправен, то система может автоматически отключить подушку безопасности пассажира. К счастью, по умолчанию на комбинации приборов при отключенном Airbag загорается соответствующий индикатор.

Неудачно сел и выключил подушку безопасности: Audi отзывает 200 тысяч авто из-за странной поломкиОтзыв затрагивает около 20 тысяч автомобилей версии S5, 123 тысяч седанов и универсалов A4, 11 тысяч купе A5 и 28 тысяч A5 Sportback, также около 5 тысяч "заряженных" RS5 и пр.

Автопроизводитель обязуется бесплатно заменить обогрев сиденья переднего пассажира. Новые компоненты имеют модернизированную конструкцию, как и автомобили, выпущенные после 18 ноября 2019 года.

В сообщении, анонсирующем отзывную кампанию, компания предупреждает, что есть вероятность, что в случае ДТП одна из фронтальных подушек может не раскрыться.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что дебютировал пикап Ford Ranger 2022 нового поколения. Модель получила модернизированную раму и подвеску.

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