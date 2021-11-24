С лицом легендарного F-150: дебютировал пикап Ford Ranger 2022 нового поколения

Компания Ford официально представила пикап Ranger четвертого поколения. Модель получила модернизированную раму и подвеску, а также прибавила по 50 мм в колее и колесной базе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Забавно, что первые два поколения глобальной американской модели были, по сути, клоном пикапа Mazda B-Series. Третье же (T6) разрабатывалось австралийским инженерным центром Ford, ему же доверили проектирование и четвертой генерации.

Примечательно, что премьера нового Рейнджера прошла там же – "Зеленый континент" является важнейшим рынком пикапов, причем не только фордовских. Внешне новый Ranger выглядит более внушительно и брутально – благодаря сходству с полноразмерным пикапом Ford F-150. Кроме серьезной модернизации платформы T6, моторный отсек стал просторнее – улучшилось охлаждение двигателя и появилось место для второго аккумулятора.

В салоне дорогих комплектаций предложен вертикально ориентированный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,1 или 12 дюймов, телематическая система FordPass, точка Wi-Fi и электромеханический "ручник".

В оснащение Рейнджера вошли также камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система считывания дорожных знаков, беспроводная зарядка смартфона и встроенный модем для обновления "по воздуху".

Базовым для пикапа двухлитровый турбодизель EcoBlue с одинарным или двойным турбонаддувом. Вдобавок у Single-Turbo будут два варианта форсировки. На смену пятицилиндровому дизелю объемом 3,2 литра пришел мотор V6 3.0, позаимствованный у старшего пикапа Ford F-150.

На выбор также предложены две полноприводные трансмиссии: с жестким подключением передней оси и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом. Предусмотрено шесть внедорожных режимов.

Производить глобальный Ranger начнут со следующего года на заводах Ford в Таиланде и Южной Африке начиная с 2022 года. В Европе приём заказов откроется в конце 2022-го. Всего же модель будет продаваться более чем в 100 странах.

Напомним, что Ford Mondeo сменил поколение. При этом популярная модель превратилась в кросс-седан с увеличенным дорожным просветом и дополнительной защитой нижней части кузова.