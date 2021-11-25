Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломку

Audi відкликає понад 200 тисяч автомобілів 2017-2020 років випуску через проблему з датчиком відключення бічної подушки безпеки пасажира. Система виявлення пасажира на передньому кріслі на деяких автомобілях інтегрована в Обігрів сидіння.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Якщо Обігрів крісла пасажира несправний, то система може автоматично відключити подушку безпеки пасажира. На щастя, за замовчуванням на комбінації приладів при відключеному Airbag загоряється відповідний індикатор.

Відкликання торкнеться близько 20 тисяч автомобілів версії S5, 123 тисяч седанів і універсалів A4, 11 тисяч купе A5 та 28 тисяч A5 Sportback, також близько 5 тисяч "заряджених" RS5 і ін. Автовиробник зобов'язується безкоштовно замінити обігрів сидіння переднього пасажира. Нові компоненти мають модернізовану конструкцію, як і автомобілі, випущені після 18 листопада 2019 року.

В повідомленні, що анонсує відкликну кампанію, компанія попереджає, що є ймовірність, що в разі ДТП одна з фронтальних подушок може не розкритися.

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