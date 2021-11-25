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Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломку

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Четвер 25 листопада 2021 09:15
Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломку Фото: Audi A4 Allroad (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Audi відкликає понад 200 тисяч автомобілів 2017-2020 років випуску через проблему з датчиком відключення бічної подушки безпеки пасажира. Система виявлення пасажира на передньому кріслі на деяких автомобілях інтегрована в Обігрів сидіння.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Якщо Обігрів крісла пасажира несправний, то система може автоматично відключити подушку безпеки пасажира. На щастя, за замовчуванням на комбінації приладів при відключеному Airbag загоряється відповідний індикатор.

Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломкуВідкликання торкнеться близько 20 тисяч автомобілів версії S5, 123 тисяч седанів і універсалів A4, 11 тисяч купе A5 та 28 тисяч A5 Sportback, також близько 5 тисяч "заряджених" RS5 і ін. Автовиробник зобов'язується безкоштовно замінити обігрів сидіння переднього пасажира. Нові компоненти мають модернізовану конструкцію, як і автомобілі, випущені після 18 листопада 2019 року.

В повідомленні, що анонсує відкликну кампанію, компанія попереджає, що є ймовірність, що в разі ДТП одна з фронтальних подушок може не розкритися.

Нагадаємо, що новий Range Rover стартував в Україні. П'ята генерація легендарної моделі була представлена 24 листопада.

Раніше стало відомо, що дебютував пікап Ford Ranger 2022 нового покоління. Модель отримала модернізовану раму і підвіску.

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