Роскошь в пятом поколении: новый Range Rover стартовал в Украине

На украинском рынке стартовали продажи роскошного внедорожника Range Rover нового поколения. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября на специальной презентации под Киевом.

О ценах и особенностях машин для украинского рынка читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Такой же, но совсем другой - Range Rover пятого поколения сохранил преемственность в дизайне, но получил совершенно новый кузов, современную платформу и новые двигатели. Новинка предлагает исполнения со стандартной и длинной базой, а также широкую гамму версий под разные запросы целевой аудитории.

Ранее мы подробно рассказывали, какие технические и интерьерные особенности у машины нового поколения, а сейчас остановимся на специфике модели для рынка Украины, обозначив моторы и комплектации, которые будут доступны украинскому покупателю.

Двигатели Range Rover для украинского рынка

Основная ставка сделана на дизельные моторы с технологией "мягкий гибрид". Рядная 3-литровая "шестерка" с турбонаддувом доступна в трех вариантах D250, D300 и D350 мощностью 250, 300 и 350 л.с. соответственно. Бензиновых моторов два: младший P400 развивает 400 л.с., а флагманский P530 - это 4,4-литровый двигатель от BMW мощностью 530 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм.

Выбор моторов для длиннобазных версий ограничено двумя самыми мощными агрегатами - дизельным D350 и бензиновым P530. В Европе у модели есть и гибридные версии, их появление в Украине ожидается в следующем году.

Комплектации Range Rover в Украине

Для внедорожника предложена широкая гамма модификаций. У начальных модификаций SE и HSE трехзонный климат-контроль, пневматическая система с электронным управлением, медиасистема с 13,1-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У более роскошной Autobiography - четырехзонный "климат", 22-дюймовые колеса, дверь багажника с электроприводом и многое другое.

Эксклюзивная версия First Edition на основе Autobiography будет доступна в течение первого года выпуска после вывода модели на рынок. Колеса тут уже на дюйм больше (23 дюйма), в интерьере используется отделка деревом с инкрустацией, на порогах - алюминиевые накладки с названием версии. А у задних пассажиров есть собственная развлекательная система с парой 11,4-дюймовых мониторов.

А с января 2022 года в гамму добавится особая версия Range Rover SV, подготовленная подразделением Special Vehicle Operations. В случае этого автомобиля ставка сделана на роскошь и индивидуализацию. Среди эксклюзивных материалов отделки - метал с гальваническим покрытием, гладкая керамика, мозаичное маркетри, мягкая полуанилиновая кожа, экологичный текстиль без использования кожи. Для экстерьера будут доступны дополнительные варианты дизайна SV Serenity и SV Intrepid.

Цена нового Range Rover в Украине

Версии SE и HSE в короткобазном исполнении обойдутся минимум в 4,17 и 4,43 млн соответственно. Такие же машины с длинной базой - 4,88 и 5,14 миллиона гривен.

Более роскошный вариант Autobiography оценен в 4,97 млн грн за короткую базу и 5,65 млн - за длинную. Версия First Edition стартует с 5,48 миллиона (5,93 млн за длиннобазное исполнение). Стоимость эксклюзивной модификации SV будет объявлена ближе к старту продаж.

Быть дефициту: спрос на новый Range Rover в Украине

Первые автомобили приедут к нам летом 2022 года, а общие планы продаж на следующий год заявлены в количестве 350 машин. По прикидкам импортера, на новинку придется 20% от общих продаж Land Rover в нашей стране в следующем году.

По состоянию на день официльной презентации Range Rover в Украине предзаказаны уже 210 машин или 60%. Иными словами, клиенты готовы покупать машину, даже не видя ее вживую.

Напомним, Mercedes запатентовала инновационную технологию торможения с помощью моментального снижения давления в шинах. Новая разработка предназначена для использования на электромобилях.