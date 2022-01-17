Ездить зимой на летних шинах: что говорят Правила дорожного движения и здравый смысл

Эксплуатация автомобиля на летних шинах зимой таит множество рисков. Такой автомобиль представляет опасность для всех участников дорожного движения, а при малейшем неверном движении водителя может превратиться в неуправляемый снаряд.

В материале РБК-Украина Авто разбираемся, когда можно эксплуатировать машину в "обуви не по сезону" и какие могут быть последствия.

Важно понимать, что юридически использование летней и зимней резины украинскими ПДР и другими нормативно-правовыми актами до сих пор никак не регламентируется. То есть, никакого наказания за езду на летней резине по снегу и льду не предусмотрено.

В декабре 2021 года появился проект новых ПДД, в которых предусмотрены штрафы за езду на летних покрышках зимой. Но он пока находится в стадии обсуждения. Только договора КАСКО страховых компаний обязывают календарной зимой или в отдельных случаях с 15 октября по 15 апреля ездить на зимней резине. В противном случае при ДТП выплаты производиться не будут.

Но водитель всегда должен осознавать опасность эксплуатации авто с шинами "не по погоде". Мы не выходим в летних кедах в снег, потому что знаем, что можем поскользнуться и травмироваться. Масса автомобиля гораздо больше, потому и остановить его куда труднее на не предназначенной для скользкого дорожного покрытия "обуви", чем остановиться пешему человеку.

Как ведут себя летние шины на зимней дороге

Если вы все же выезжаете зимой на "лете", то помните о том, что сцепные свойства таких шин существенно ухудшаются при температурах ниже +5…+7 градусов по Цельсию. Соответственно увеличивается тормозной путь, а в случае наличия даже небольшого количества влаги на дороге (снег, кашица, или лед), машина попросту может не остановиться без посторонней помощи.

И даже если дорога сухая, то зная о потенциальной опасности, водитель больше концентрируется на дорожной ситуации и быстрее устает.

Конечно, даже зимой бывают периоды потепления, когда несколько дней или недель держится плюсовая температура, и, казалось бы, можно смело ездить на летней резине. Но зимой погода имеет еще одну неприятную особенность – резко меняться. Вот было сухо и солнечно, как вдруг начинается метель или мокрый снег. Нередки суточные перепады в 15-20 градусов.

Вадим Добровольский, руководитель проекта "Авто"

Прошлой зимой мне невольно пришлось испытать на себе, каково это – ездить на летних шинах по снегу. Звонит знакомая и с паникой в голосе говорит: "Тут снегопад, а я забыла переобуться на "зиму". Не могу подняться наверх по улице, спасай!"

Прибыв на место на своей машине и оценив диспозицию, я по понятным причинам отказался от буксировки, но не стал вызывать эвакуатор. До пункта назначения было всего несколько километров, а злосчастный подъем можно было объехать другой дорогой. И я сел за руль...

О, это были самые длинные пять километров и самые долгие полчаса в моей жизни! Машину крестило на торможении, она скользила в поворотах, а с педалями "газа" и тормоза я обращался так, словно гладил овчарку, которая в любой момент могла меня укусить. Один раз даже пришлось гасить скорость, уткнувшись в бордюр, потому что на небольшом спуске автомобиль отказался повиноваться командам.

Из-за руля я вылез насквозь мокрый от пота и, кажется, с парой новых седых волос. Да и моя знакомая, сидя справа и видя всю сложность происходящего, переживала не меньше моего. И перед этой зимой еще в конце октября прислала мне фото с шиномонтажа: "Вот, переобулась на зимнюю резину, и теперь буду ездить спокойно".

Потому если все же ситуация складывается так, что без машины вам не обойтись, то старайтесь выезжать только при сухом дорожном покрытии. Но каждый раз, садясь за руль машины с летними шинами зимой, еще раз подумайте о последствиях. Спокойнее и дешевле будет воспользоваться такси или общественным транспортом.

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