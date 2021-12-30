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Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД

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Четверг 30 декабря 2021 17:03
Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД Фото: в Украине хотят изменить ПДД (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине хотят изменить правила дорожного движения. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно проекту постановления, в Украине могут ввести штрафы за езду не летней шине зимой.

"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям: с 1 октября по 31 марта на транспортное средство установлены летние шины", - говорится в документе.

При этом из ПДД могут исключить требование относительно того, что скользкой дороге рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части.

Кроме того, водителей автомобилей на механике хотят обязать во время езды включать дневные ходовые огни, а при их отсутствии - ближний свет фар.

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