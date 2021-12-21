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Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 17:00
Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами Фото: автомобиль в изморози (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Зима вступила в свои права: в Украину пришли морозы, дороги засыпало снегом. Ранее мы публиковали советы водителям, как безопасно ездить в снегопад, теперь делимся лайфхаками, которые помогут справиться с морозами.

Мы собрали простые и действенные советы, которые облегчат жизнь автомобилистов в зимние холода. Ознакомиться с ними можно в материале РБК-Украина Авто ниже.

Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами

Спички под "дворники"

Чтобы избежать примерзания щеток стеклоочистителя, и потом утром не ждать, пока отопитель нагреет стекло, и "дворники" естественным образом оттают, можно подложить под поводки по спичечному коробку.

Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами

Достаточно лишь на несколько сантиметров отвести поводки щеток от лобового стекла, чтобы они не примерзли. Можно поднять дворники полностью вверх, но регулярное использование пружин поводков их растянет, что приведет к неплотному прилеганию "дворников" к стеклу.

Кредитная или дисконтная карта как скребок для стекол

Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами

Кредитную или дисконтную карту можно использовать для очистки стекол от изморози (Фото: Вадим Добровольский / РБК-Украина Авто)

Зимой автомобиль часто за ночь покрывается слоем изморози. Утром для оттаивания стекол с помощью салонного отопителя может потребоваться от 5 минут до получаса в зависимости от силы мороза.

Хотите ускорить процесс, но нет пластикового скребка, или он остался дома вдалеке от стоянки? Открываем портмоне и берем ненужную дисконтную или кредитную карту. Почти у каждого такие есть, ключевое здесь - ненужную: чем толще слой изморози, тем выше риск повредить карту, что может привести к ее размагничиванию.

Мыло для уплотнителей

Туман и дождь в сочетании с морозом могут "сковать" двери. Чтобы уплотнители дверей не примерзали, их в начале холодного сезона можно натереть твердым хозяйственным мылом. Тонкий слой жира будет вытеснять влагу и позволит всегда вам без проблем открыть двери машины.

Парковка носом на восток

Пережить морозы: 5 лайфхаков, которые помогут автомобилисту справиться с зимними холодами

В мороз лобовое стекло автомобиля можно отогревать отопителем или даже руками, но первое - долго, второе - чревато обморожением. А вот если машину на ночь поставить носом на восток, почти всю работу сделает солнце (Фото: flickr.com)

Если вы можете выбирать, в какую сторону носом запарковать автомобиль, старайтесь направлять фронтальную часть машины на восток. Никакой магии в этом событии нет. Просто солнце с утра начнет своими лучами нагревать машину, размораживая лобовое стекло.

Не нужно ждать, что за час-два автомобиль ваш нагреется до комфортной температуры. Но все равно на несколько градусов повысить температуру внутри авто солнцу под силу. Конечно, этот лайфхак актуален только в ясную погоду.

Дезинфектор для замочных скважин

Замерзшая замочная скважина может доставить немало проблем – либо ключ нужно греть зажигалкой, либо пытаться расковырять лед. Но в отсутствии специального дефростера на помощь может прийти антисептик. "Ковидные" времена приучили нас носить его постоянно с собой.

Достаточно щедро набрызгать дезинфектор в личинку дверного замка, подождать пару минут, и можно открывать машину. Если за раз лед не сошел, процедуру можно повторить.

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