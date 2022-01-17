Чи можна їздити взимку на літній гумі: що говорять закони, правила і здоровий глузд

Експлуатація автомобіля на літніх шинах взимку таїть чимало ризиків. Такий автомобіль несе небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, а за найменшого неправильного руху водія може перетворитися на некерований снаряд.

У матеріалі РБК-Україна Авто розбираємося, коли можна експлуатувати машину в "взуття не по сезону" і які можуть бути наслідки.

Важливо розуміти, що юридично використання літньої та зимової гуми українськими ПДР та іншими нормативно-правовими актами досі ніяк не регламентується. Тобто, ніякого покарання за їзду на літній гумі по снігу і льоду не передбачено.

У грудні 2021 року з'явився проект нових ПДР, в яких передбачені штрафи за їзду на літніх покришках взимку. Але він поки що знаходиться на стадії обговорення. Тільки договори КАСКО страхових компаній зобов'язують календарною зимою або в окремих випадках з 15 жовтня по 15 квітня їздити на зимовій гумі. В іншому випадку при ДТП виплати проводитися не будуть.

Але водій завжди повинен усвідомлювати небезпеку експлуатації авто з шинами"не по погоді". Ми не виходимо в літніх кедах в сніг, тому що знаємо, що можемо посковзнутися і травмуватися. Маса автомобіля набагато більше, тому і зупинити його куди важче у не призначеному для слизького дорожнього покриття "взутті", ніж зупинитися пішій людині.

Як поводяться літні шини на зимовій дорозі

Якщо ви все ж вирішили відправитися в дорогу взимку на "літо", то пам'ятайте про те, що зчіпні властивості таких шин істотно погіршуються при температурах нижче +5...+7 градусів за Цельсієм. Відповідно збільшується гальмівний шлях, а в разі наявності навіть невеликої кількості вологи на дорозі (сніг, кашка, або лід), машина просто може не зупинитися без сторонньої допомоги.

Навіть якщо дорога суха, то знаючи про потенційну небезпеку, водій більше концентрується на дорожній ситуації та швидше втомлюється.

Звичайно, навіть взимку бувають періоди потепління, коли кілька днів або тижнів тримається плюсова температура, і, здавалося б, можна сміливо їздити на літній гумі. Але взимку погода має ще одну неприємну особливість - різко змінюватися. Ось було сухо й сонячно, як раптом починається хуртовина або мокрий сніг.. Нерідкі добові перепади в 15-20 градусів.

Вадим Добровольський, керівник проекту "Авто"

Минулої зими мені мимоволі довелося випробувати на собі, як це – їздити на літніх шинах по снігу. телефонує знайома й з панікою у голосі каже: "Тут снігопад, а я забула перевзутися на "зиму". Не можу піднятися вулицею, рятуй!"

Прибувши на місце на своїй машині та оцінивши диспозицію, я зі зрозумілих причин відмовився від буксирування, але не став викликати евакуатор. До пункту призначення було всього кілька кілометрів, а злощасний підйом можна було об'їхати іншою дорогою. І я сів за кермо...

О, це були найдовші п'ять кілометрів та найдовші півгодини у моєму житті! Машину хрестило на гальмуванні, вона ковзала в поворотах, а на педалі "газу" і гальм я натискав так, наче гладив вівчарку, яка будь-якої миті могла мене вкусити. Одного разу навіть довелося гасити швидкість, уткнувшись у бордюр, бо на невеликому спуску автомобіль відмовився коритися командам.

З-за керма я виліз наскрізь мокрий від поту і, здається, з парою нового сивого волосся. Та й моя знайома, сидячи праворуч і бачачи всю складність того, що відбувається, переживала не менше, ніж мій. І перед цією зимою ще наприкінці жовтня надіслала мені фото із шиномонтажу: "Ось, перевзулась на зимову гуму, і тепер їздитиму спокійно".

Тому якщо все ж ситуація складається так, що без машини вам не обійтися, то намагайтеся виїжджати тільки при сухому дорожньому покритті. Але щоразу, сідаючи за кермо машини з літніми шинами взимку, ще раз подумайте про наслідки. Спокійніше і дешевше буде скористатися таксі або громадським транспортом.

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