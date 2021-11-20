Топ-5 концепт-каров автосалона в Лос-Анджелесе, которые станут серийными

На этой неделе в Лос-Анджелесе проходит очередной автосалон. Серийных премьер на выставке немного, зато были представлены несколько интересных концепт-каров. Примечательно, что все они электрические и в большинстве своем будут иметь продолжение в виде серийных моделей.

Обзор самых интересных концепт-каров Лос-Анджелеса читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Hyundai Seven

Главными концептуальными премьерами автосалона в Лос-Анджелесе стали электрические кроссоверы от компаний Hyundai и Kia. Как мы ранее рассказывали, концепт Hyundai Seven является предвестником флагманской электрической модели Ioniq 7.

В дизайне "семерки" присутствуют отсылки к серийному минивэну Staria - сходство читается спереди, где присутствует узкая полоска светодиодных ходовых огней во всю ширину капота. Самая необычная особенность кузова - несимметричность дверей. С водительской стороны предусмотрена только одна дверь, а вот с пассажирской - две, причем открываются они навстречу друг другу, а центральная стойка отсутствует.

Такая компоновка проистекает из особенностей салона, который представляет собой лаунж-зону. Передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, а вместо кресел второго ряда установлен угловой диван, как в домашней гостиной.

Вдобавок, Seven является беспилотником, поэтому у водителя нет ни руля, ни педалей. А на случай необходимости ручного управления из правого подлокотника водительского кресла выдвигается специальный джойстик.

Концепт построен на платформе E-GMP. Тем самым у машины батарея на 800-вольвой электросистеме, а зарядка возможна на станциях постоянного тока мощностью до 350 кВт. Зарядиться до 80% можно за 20 минут, а ожидаемый запас хода превысит 480 км.

Серийное производство начнется не раньше 2023 года, и к этому времени машина претерпит немало изменений. Концепция дизайна, скорее всего сохранится, а вот от несимметричных дверей и лаунж-зоны придется отказаться. Также появятся руль и педали, хотя система автономного вождения так или иначе будет реализована.

Kia EV9

Вместе с Hyindai свой электрический кроссовер показала Kia (обе компании входят в один концерн). Как мы рассказывали ранее, электромобиль Kia EV9 реализует, как и его собрат Hyundai Seven, концепцию полноразмерного кроссовера на электротяге и является предвестником серийной модели, которой уготована роль электрического флагмана бренда.

В длину концепт достигает 4930 мм, в ширину - 2055 мм, в высоту - 1790 мм. Колесная база - 3100 мм, а колеса имеют диаметр 22 дюйма.

В основе тоже лежит модульная платформа E-GMP, но дизайн и концепция салона у K9 свои. Внешне машина пышет брутальностью и выделяется ломаными гранями угловатого кузова. Дверей здесь привычное количество - четыре, но открываются они по тому же принципу - распахиваясь навстречу друг другу, образуя широченный проем без центральной стройки.

Из особенностей дизайна следует отметить замаскированные фары головного света и солнечную батарею в задней части капота - она предназначена для питания климатической установки и мультимедиа. В салоне - три ряда сидений, которые можно трансформировать в разных вариациях: например кресла второго ряда можно превратить в обеденный стол.

Как и Hyundai Seven, тяговая батарея имеет 800-вольтовую архитектуру и поддерживает зарядку на станциях постоянного тока мощностью до 350 кВт. Ориентировочное время зарядки от 10% до 80% - 20 минут, а прогнозируемый запас хода - более 480 км.

Mullen Five

Американская марка Mullen пока практически неизвестна в автомобильной индустрии, но на автосалоне в Лос-Анджелесе было объявлено, что электрический кроссовер Five пойдет в серию в 2023 году.

Среднеразмерный кроссовер (габариты компания не обнародовала)

Mullen Five

Компания намерена начать выпуск "пятерки" в конце 2023 года на собственном заводе в США. Поставки клиентам планируются в первой половине 2024-го. Заказ на машину можно оформить уже сейчас, внеся депозит в размере 100 долларов. Цены начинаются с 55 тысяч долларов, а самая дорогая версия обойдется в 75 тысяч.

EdisonFuture EF1-T

В октябре стартап SPI Energy анонсировал электрический пикап EdisonFuture EF1-T, но тогда біли показаны лишь компьютерные рендеры. А на автосалоне в Лос-Анджелесе был представлена "живая" машина в металле и пластике. Заявлено, что пикап будет выпускаться серийно, но даже примерная дата начала выпуска не называется.

Концептуальный пикап

На технические подробности компания оказалась скупа. Пока объявлено, что

Alpha Saga

Калифорнийский стартап Alpha Motor показал на выставке свою очередную разработку - электрический седан под названием Saga. Электромобиль выделяется стильным дизайном в ретростиле и заявлен к производству в конце 2023 года.

Длина Alpha Saga составляет 4700 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1440 мм. Предусмотрены две версии: заднеприводная с одним электромотором и полноприводная с двумя моторами. Ни для одного из вариантов силовой установки мощность не объявлена, но обещана динамика с разгоном до "сотни" за 6 секунд и максималка 200 км/ч.

Седан получит батарею емкостью 85 кВт·ч, что обещает запас хода на одной зарядке свыше 480 км. Как и у многих электромобилей, у Саги два багажника суммарным объемом 566 литров.

Примерные цены уже известны: в зависимости от версии Alpha Saga будет стоить 40-50 тысяч долларов. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте компании.