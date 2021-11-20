Топ-5 концепт-карів автосалону в Лос-Анджелесі, що стануть серійними

На цьому тижні в Лос-Анджелесі проходить черговий автосалон. Серійних прем'єр на виставці небагато, зате було представлено кілька цікавих концепт-карів. Примітно, що всі вони електричні й матимуть продовження у вигляді серійних моделей.

Огляд найцікавіших концепт-карів Лос-Анджелеса читайте нижче в матеріалі РБК-Украина Авто.

Hyundai Seven

Головними концептуальними прем'єрами автосалону в Лос-Анджелесі стали електричні кросовери від компаній Hyundai та Kia. Як ми раніше розповідали, концепт Hyundai Seven є передвісником флагманської електричної моделі Ioniq 7.

У дизайні "сімки" присутні відсилання до серійного мінівену Staria - схожість читається спереду, де присутня вузька смужка світлодіодних ходових вогнів на всю ширину капота. Сама незвичайна особливість кузова - несиметричність дверей. З водійського боку передбачена тільки одна, а ось з пасажирської - дві, причому відкриваються вони назустріч одна одній, а центральна стійка відсутня.

Таке компонування виникає з особливостей салону, який являє собою лаунж-зону. Передні сидіння повертаються на 180 градусів, а замість крісел другого ряду встановлений кутовий диван, як в домашній вітальні.

До того ж Seven є безпілотником, тому у водія немає ні керма, ні педалей. А на випадок необхідності ручного управління з правого підлокітника водійського крісла висувається спеціальний джойстик.

Концепт побудовано на платформі E-GMP. Тим самим у машини батарея на 800-вольвой електросистемі, а зарядка можлива на станціях постійного струму потужністю до 350 кВт. Зарядитися до 80% можна за 20 хвилин, а очікуваний запас ходу перевищить 480 км.

Серійне виробництво почнеться не раніше 2023 року, і до цього часу машина зазнає чимало змін. Концепція дизайну, швидше за все збережеться, а ось від несиметричних дверей і лаунж-зони доведеться відмовитися. Також з'являться кермо і педалі, хоча система автономного водіння так чи інакше буде реалізована.

Kia EV9

Разом з Hyindai свій електричний кросовер показала Kia (обидві компанії входять в один концерн). Як ми розповідали раніше, електромобіль Kia EV9 реалізує, як і його побратим Hyundai Seven, концепцію повнорозмірного кросовера на електротязі і є передвісником серійної моделі, якій уготована роль електричного флагмана бренду.

У довжину концепт досягає 4930 мм, в ширину - 2055 мм, у висоту - 1790 мм.Колісна база - 3100 мм, а колеса мають діаметр 22 дюйма.

В основі теж лежить модульна платформа E-GMP, але дизайн і концепція салону у K9 свої. Зовні машина пашить брутальністю і виділяється ламаними гранями кузова. Дверей тут звична кількість - чотири, але відкриваються вони за тим же принципом - розкриваючись назустріч одна одній, утворюючи широченний отвір без центральної будівництва.

З особливостей дизайну слід відзначити замасковані фари головного світла і сонячну батарею в задній частині капота - вона призначена для живлення кліматичної установки та мультимедіа. У салоні - три ряди сидінь, які можна трансформувати в різних варіаціях: наприклад крісла другого ряду можна перетворити в обідній стіл.

Як і Hyundai Seven, тягова батарея має 800-вольтову архітектуру і підтримує зарядку на станціях постійного струму потужністю до 350 кВт. Орієнтовний час зарядки від 10% до 80% - 20 хвилин, а прогнозований запас ходу - понад 480 км.

Mullen Five

Американська марка Mullen поки що практично невідома в автомобільній індустрії, але на автосалоні в Лос-Анджелесі було оголошено, що електричний кросовер Five піде в серію у 2023 році.

Середньорозмірний кросовер (габарити компанія не оприлюднила)

Mullen Five

Компанія має намір почати випуск "п'ятірки" в кінці 2023 року на власному заводі в США. Поставки клієнтам плануються в першій половині 2024-го. Замовлення на машину можна оформити вже зараз, внісши депозит у розмірі 100 доларів. Ціни починаються з 55 тисяч доларів, а найдорожча версія обійдеться в 75 тисяч.

EdisonFuture EF1-T

У жовтні стартап SPI Energy анонсував електричний пікап EdisonFuture EF1-T, але тоді були показані лише комп'ютерні рендери. А на автосалоні в Лос-Анджелесі була продемонстрована "жива" машина в металі та пластику. Заявлено, що пікап буде випускатися серійно, але навіть приблизна дата початку випуску не називається.

Концептуальний пікап

На технічні подробиці компанія виявилася скупа. Поки що оголошено, що

Alpha Saga

Каліфорнійський стартап Alpha Motor показав на виставці свою чергову розробку - електричний седан під назвою Saga. Електромобіль виділяється стильним дизайном в ретростилі та заявлений до виробництва в кінці 2023 року.

Довжина Alpha Saga становить 4700 мм, ширина - 1910 мм, Висота - 1440 мм. Передбачені дві версії: задньопривідна з одним електромотором і повнопривідна з двома моторами. Ні для одного з варіантів силової установки потужність не оголошена, але обіцяна динаміка з розгоном до "сотні" за 6 секунд і максималка 200 км/год.

Седан отримає батарею ємністю 85 кВт*год, що обіцяє запас ходу на одній зарядці понад 480 км. Як і у багатьох електромобілів, у Саги два багажника - сумарним об'ємом 566 літрів.

Орієнтовні ціни вже відомі: в залежності від версії Alpha Saga буде коштувати 40-50 тисяч доларів. Попереднє замовлення можна оформити вже зараз на сайті компанії.