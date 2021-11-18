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Китай стремительно наращивает экспорт автомобилей: названы марки-лидеры

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Четверг 18 ноября 2021 10:00
Китай стремительно наращивает экспорт автомобилей: названы марки-лидеры Фото: площадка готовой продукции в Китае (reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Китайские автомобили завоевывают мир. В сравнении с прошлым годом экспорт авто из Китая вырос в два раза – 1,36 млн авто против 620 тысяч за три квартала прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей CAAM.

Сегодня китайские автомобили продаются по всему миру, исключая США и Канаду. Африка, Латинская Америка, Азия, Украина - везде у машин из Поднебесной есть свой покупатель.

Более того - китайские машины уже прорвались в Европу. Правда, пока это касается отдельных стран и типов транспортных средств. Так, китайские электромобили вполне успешно продаются в Норвегии, которая лидирует в ЕС по темпам электромобилизации.

Первое место по продажам за пределами Китая уже несколько лет удерживает Chery. По итогам трех кварталов 2021 года этот бренд впервые в своей истории экспортировал более 200 тыс. автомобилей. За девять месяцев было реализовано 213 тыс. новых машин, что на 145,7% больше, чем годом ранее. Интересно, что внутри страны эта же компания продала более 740 тысяч автомобилей за тот же период.

Китай стремительно наращивает экспорт автомобилей: названы марки-лидерыChery реализует свои машины в 80 странах мира. Своим главным успехом последнего года автопроизводители КНР считают вывод на европейский рынок широкой линейки электромобилей. Этот успех развивают такие марки, как MG, Lynk & Co, Aiways, BYD и Nio. На украинском рынке также представлены электромобили двух китайских брендов. Фактически, единственными странами, в которых пока массово не представлен китайский автопром, являются США и Канада.

Ранее мы писали, что Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобили. Объявлено о создании программы Hyundai Home.

Также сообщалось, что BMW продолжит выпускать авто с ДВС для "бедных" стран. Потому что не верит, что все страны внесут свой вклад и создадут необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей.

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