ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Электричество не для всех: BMW продолжит выпускать авто с ДВС для "бедных" стран

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 15:21
Электричество не для всех: BMW продолжит выпускать авто с ДВС для "бедных" стран Электрический кроссовер BMW iX (Фото: BMW)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW не готова отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Потому что не верит, что все страны внесут свой вклад и создадут необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Dezeen.

На прошлой неделе баварский автопроизводитель отказался подписать многостороннее соглашение ООН о полном запрете продаж автомобилей с ДВС и переходе на электромобили к 2040 году.

Глава подразделения BMW по стратегии устойчивого развития Томас Беккер сказал, что автопроизводитель не может определить, когда он прекратит производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поскольку необходимо установить обязательные ориентиры для "более бедных стран".

Электричество не для всех: BMW продолжит выпускать авто с ДВС для &quot;бедных&quot; стран

"Работа по расширению зарядной инфраструктуры ведется в Нидерландах и Норвегии, поэтому мы будем продавать здесь только электромобили. Но сегодня нет уверенности, что Италия сделает свою работу должным образом", - отметил топ-менеджер.

В Норвегии и Нидерландах на 1000 автомобилей приходится от семи до девяти общественных зарядных станций, в то время как в Италии - всего 0,4. По словам Беккера, это связано с отсутствием "политической воли" со стороны местных и национальных правительств.

"Эти парни просто ждут, пока кто-нибудь завалит их деньгами, чтобы выполнить свою работу", - прокомментировал Беккер. В числе стран, недостаточно развивающих зарядную инфраструктуру, он также назвал Румынию и Чехию.

Электричество не для всех: BMW продолжит выпускать авто с ДВС для &quot;бедных&quot; стран

Электромобиль BMW i4

В BMW ожидает, что каждый второй автомобиль, который компания продаст в 2030 году, будет полностью электрическим. Однако, ускоренный переход бренда на электрокары без необходимой инфраструктуры подтолкнет клиентов к покупке подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

"Никто не запретит в Европе существующие автомобили, средний возраст которых составляет 11 лет", – подытожил топ-менеджер BMW и заявил, что BMW на данный момент не готова отказаться от выпуска автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Напомним, что BMW объявила о расширении сотрудничества с молочными фермами в рамках своего проекта по возобновляемым источникам энергии. Автопроизводитель совместно с California Bioenergy (CalBio) будет добывать электроэнергию, которая будет использоваться для питания электромобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения