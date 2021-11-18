Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: названі марки-лідери

Китайські автомобілі завойовують світ. У порівнянні з минулим роком кількість експорт авто з Китаю зріс у два рази - 1,36 млн автівок проти 620 тисяч за три квартали минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Китайську асоціацію автовиробників CAAM.

Сьогодні китайські автомобілі продаються по всьому світу, крім США та Канади. Африка, Латинська Америка, Азія, Україна - скрізь у машин з Піднебесної є свій покупець.

Щобільше – китайські машини вже прорвалися до Європи. Щоправда, поки що це стосується окремих країн та типів транспортних засобів. Так, китайські електромобілі цілком успішно продаються в Норвегії, яка лідирує в ЄС за темпами електромобілізації.

Перше місце з продажу за межами Китаю вже кілька років утримує Chery. За підсумками трьох кварталів 2021 року цей бренд вперше у своїй історії експортував понад 200 тис.автомобілів. За дев'ять місяців було реалізовано 213 тис. нових машин, що на 145,7% більше, ніж роком раніше. Цікаво, що всередині країни ця ж компанія продала понад 740 тисяч автомобілів за той же період.

Chery реалізує свої машини в 80 країнах світу. Своїм головним успіхом останнього року автовиробники КНР вважають виведення на європейський ринок широкої лінійки електромобілів. Цей успіх розвивають такі марки, як MG, Lynk & Co, Aiways, BYD і Nio. На українському ринку також представлені електромобілі двох китайських брендів. Фактично, єдиними країнами, в яких поки масово не представлений китайський автопром, є США і Канада.

Раніше ми писали, що Hyundai навчить вдома накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі. Оголошено про створення Програми Hyundai Home.

Також повідомлялося, що BMW продовжить випускати авто з ДВС для "бідних" країн. Тому що не вірить, що всі країни внесуть свій внесок і створять необхідну зарядну інфраструктуру для електромобілів.