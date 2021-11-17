По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобили

Компания Hyundai объявила о создании программы Hyundai Home. Под этим брендом корейский автопроизводитель будет продавать солнечные панели для домов, системы хранения энергии и зарядные устройства для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Hyundai Home.

"Цель экосистемы Hyundai Home – предоставить комплексное мобильное решение, которое упростит эксплуатацию электромобилей и даст возможность заряжать свой электромобиль дома", - сказал Олабиси Бойл, вице-президент по планированию продуктов и стратегии мобильности Hyundai Motor North America.

В Hyundai обещают, что каждый покупатель сможет выбрать все необходимое оборудование в одном месте вместо того, чтобы изучать множество брендов. Для этого компания самостоятельно объединит лучшие продукты на рынке в одном каталоге. Заявлено, что Hyundai Home будет работать с любым электромобилем или подключаемым гибридом.

Зарядное устройство на 240 вольт, которое входит в пакет Hyundai Home, может заряжать электромобили в три-семь раз быстрее, чем обычная бытовая розетка. Цены на новую услугу пока не разглашаются, но заявлено, что они станут известны уже в начале 2022 года.

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