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По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобили

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Среда 17 ноября 2021 13:10
По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобили Фото: Hyundai Home (hyundaiusa.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai объявила о создании программы Hyundai Home. Под этим брендом корейский автопроизводитель будет продавать солнечные панели для домов, системы хранения энергии и зарядные устройства для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Hyundai Home.

"Цель экосистемы Hyundai Home – предоставить комплексное мобильное решение, которое упростит эксплуатацию электромобилей и даст возможность заряжать свой электромобиль дома", - сказал Олабиси Бойл, вице-президент по планированию продуктов и стратегии мобильности Hyundai Motor North America.

По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобилиВ Hyundai обещают, что каждый покупатель сможет выбрать все необходимое оборудование в одном месте вместо того, чтобы изучать множество брендов. Для этого компания самостоятельно объединит лучшие продукты на рынке в одном каталоге. Заявлено, что Hyundai Home будет работать с любым электромобилем или подключаемым гибридом.

По стопам Tesla: Hyundai научит дома накапливать электроэнергию и заряжать электромобилиЗарядное устройство на 240 вольт, которое входит в пакет Hyundai Home, может заряжать электромобили в три-семь раз быстрее, чем обычная бытовая розетка. Цены на новую услугу пока не разглашаются, но заявлено, что они станут известны уже в начале 2022 года.

Ранее мы писали, что Porsche показала сразу две новые версии электромобиля Taycan. Главной новинкой стал универсал Taycan Sport Turismo без внедорожного обвеса.

Также сообщалось, что в Израиле создали автономный шаттл на электротяге. Израильская компания REE Automotive представила свой первый автомобиль Leopard.

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