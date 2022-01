Какие машины повезут из Америки в Украину в этом году: названы победители "Авто года" в США

Главной сенсацией конкурса "Автомобиль года" в США стало полное отсутствие электромобилей среди победитедей. В финал пробилось только три машины на электротяге.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Detroit News.

Первое место в номинации "Легковой автомобиль года" выиграл седан Honda Civic нового поколения. Второе место досталось хэтчбеку Volkswagen Golf восьмой генерации, и только "бронзу" сумел завоевать электромобиль Lucid Air. Среди внедорожников и кроссоверов лучшим назвали Ford Bronco. В финал также вышли кроссоверы Genesis GV70 и электрический Hyundai Ioniq 5.

В номинации Truck of the Year победу праздновал компактный по американским меркам пикап Ford Maverick. На ровне с ним за звание лучшего пикапа сражались новый Hyundai Santa Cruz и электрический Rivian R1T. Выбор журналистов и автомобилистов подтверждает недавнее исследование агентства Deloitte, результаты которого удивили – только 5% американцев готовы рассматривать при покупке новой машины электромобиль.

Традиционно продажи победителей американского конкурса "Автомобиль года" после оглашения результатов существенно возрастают. Потому в ближайшие месяцы и годы количество некоторых номинантов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year на украинских дорогах точно прибавится.

