Які машини повезуть з Америки в Україну в цьому році: названі переможці "Авто року" в США

Головною сенсацією конкурсу "Автомобіль року" в США стала повна відсутність електромобілів серед переможців. У фінал пробилося тільки три машини на електротязі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Detroit News.

Перше місце в номінації "Легковий автомобіль року" виграв седан Honda Civic нового покоління. Друге місце дісталося хетчбеку Volkswagen Golf восьмої генерації, і тільки "бронзу" зумів завоювати електромобіль Lucid Air. Серед позашляховиків і кросоверів кращим назвали Ford Bronco. У фінал також вийшли кросовери Genesis GV70 і електричний Hyundai Ioniq 5.

У номінації Truck of the Year перемогу святкував компактний за американськими мірками пікап Ford Maverick. На рівні з ним за звання кращого пікапа билися Новий Hyundai Santa Cruz і електричний Rivian R1T. Вибір журналістів і автомобілістів підтверджує недавнє дослідження агентства Deloitte, результати якого здивували – тільки 5% американців готові розглядати при покупці нової машини електромобіль.

Традиційно продажі переможців американського конкурсу "Автомобіль року" після оголошення результатів істотно зростають. Тому в найближчі місяці і роки кількість деяких номінантів конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year на українських дорогах точно додасться.

