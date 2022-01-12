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Из пещеры к небесам: электромобиль Porsche установил необычный мировой рекорд

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Среда 12 января 2022 10:55
Из пещеры к небесам: электромобиль Porsche установил необычный мировой рекорд Фото: Porsche Taycan Cross Turismo (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche Taycan установил новый мировой рекорд. Электромобиль сумел в кратчайшие сроки и за кратчайшее расстояние подняться на высоту почти пяти километров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-служб Porsche.

Эксперты книги рекордов Гиннеса подтвердили, что Porsche Taycan сумел подняться на желаемую высоту. Для набора абсолютной высоты в 4,8 км экипажу пришлось проехать 2274 км. На это было затрачено 33 часа 48 минут.

Команда останавливалась только для подзарядки электрокара и кратких перекусов. Самая низкая точка в Америке находится на уровне -85 метров над уровнем моря в бассейне реки Бэдуотер в Долине Смерти.

Из пещеры к небесам: электромобиль Porsche установил необычный мировой рекорд Однако команда спустилась еще ниже - под землю, в шахту Eagle Mine в Мичигане, руднике с высоким содержанием никеля и меди. Taycan Cross Turismo спустился на глубину в 540 метров. Почти 34 часа спустя команда поднялась на вершину Пайкс-Пик в Колорадо высотой 4,3 километра.

Путешествие проходило через шесть штатов и при сильно меняющихся погодных условиях. Приближающаяся метель в штате Колорадо чуть не сорвала попытку установить рекорд, но 45-минутное окно позволило команде добраться до вершины.

Напомним, что появились первые официальные изображения новой электрической Skoda. Премьера новинки запланирована на 31 января.

Ранее сообщалось, что Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили. Предыдущие планы предполагали, что перспективные электромобили Porsche будут строиться вместе с родственными автомобилями Audi и Bentley.

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