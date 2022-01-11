Новый электрический кроссовер от Skoda: появились первые официальные изображения

31 января Skoda представит давно обещанную купеобразную версию своего электрического кроссовера Enyaq iV. Новинку нарекли Skoda Enyaq Coupé iV. Первые официальные изображения новинки появились в интернете в преддверии официальной премьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Skoda заявляет, что коэффициент аэродинамического сопротивления нового купе-кроссовера составляет всего 0,234, что является лучшим показателем в своем классе. Новинка будет доступна с теми же вариантами тяговых батарей, что и ранее представленный электроктроссовер.

В Skoda уверены, что улучшенная аэродинамика позволит увеличить максимальную дальность хода на одном заряде. По предварительным данным, электромобиль с батареей емкостью 77 кВт•ч сможет проезжать около 550 км, а версия с аккумулятором емкостью 58 кВт•ч сможет проезжать около 400-450 км без подзарядки.

Количество электромоторов и их мощность в новой Skoda пока держатся в секрете. Но если силовая установка в сборе перекочует с соплатформенных Volkswagen, то стоит ожидать несколько модификаций с одним, или двумя электродвигателями суммарной отдачей в 177-262 л.с.

Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 единиц.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.