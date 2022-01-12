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Какие машины повезут из Америки в Украину в этом году: названы победители "Авто года" в США

Новина українською →
Среда 12 января 2022 12:01
Какие машины повезут из Америки в Украину в этом году: названы победители "Авто года" в США Фото: Honda Civic (detroitnews.com)
Автор: Константин Широкун

Главной сенсацией конкурса "Автомобиль года" в США стало полное отсутствие электромобилей среди победитедей. В финал пробилось только три машины на электротяге.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Detroit News.

Первое место в номинации "Легковой автомобиль года" выиграл седан Honda Civic нового поколения. Второе место досталось хэтчбеку Volkswagen Golf восьмой генерации, и только "бронзу" сумел завоевать электромобиль Lucid Air. Среди внедорожников и кроссоверов лучшим назвали Ford Bronco. В финал также вышли кроссоверы Genesis GV70 и электрический Hyundai Ioniq 5.

В номинации Truck of the Year победу праздновал компактный по американским меркам пикап Ford Maverick. На ровне с ним за звание лучшего пикапа сражались новый Hyundai Santa Cruz и электрический Rivian R1T. Выбор журналистов и автомобилистов подтверждает недавнее исследование агентства Deloitte, результаты которого удивили – только 5% американцев готовы рассматривать при покупке новой машины электромобиль.

Какие машины повезут из Америки в Украину в этом году: названы победители &quot;Авто года&quot; в США Традиционно продажи победителей американского конкурса "Автомобиль года" после оглашения результатов существенно возрастают. Потому в ближайшие месяцы и годы количество некоторых номинантов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year на украинских дорогах точно прибавится.

Напомним, что появились первые официальные изображения новой электрической Skoda. Премьера новинки запланирована на 31 января.

Ранее сообщалось, что электромобиль Porsche установил необычный мировой рекорд. Машине удалось спуститься в шахту и подняться на самый высокий холм.

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