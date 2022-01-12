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Які машини повезуть з Америки в Україну в цьому році: названі переможці "Авто року" в США

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Середа 12 січня 2022 12:01
Які машини повезуть з Америки в Україну в цьому році: названі переможці "Авто року" в США Фото: Honda Civic (detroitnews.com)
Автор: Константин Широкун

Головною сенсацією конкурсу "Автомобіль року" в США стала повна відсутність електромобілів серед переможців. У фінал пробилося тільки три машини на електротязі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Detroit News.

Перше місце в номінації "Легковий автомобіль року" виграв седан Honda Civic нового покоління. Друге місце дісталося хетчбеку Volkswagen Golf восьмої генерації, і тільки "бронзу" зумів завоювати електромобіль Lucid Air. Серед позашляховиків і кросоверів кращим назвали Ford Bronco. У фінал також вийшли кросовери Genesis GV70 і електричний Hyundai Ioniq 5.

У номінації Truck of the Year перемогу святкував компактний за американськими мірками пікап Ford Maverick. На рівні з ним за звання кращого пікапа билися Новий Hyundai Santa Cruz і електричний Rivian R1T. Вибір журналістів і автомобілістів підтверджує недавнє дослідження агентства Deloitte, результати якого здивували – тільки 5% американців готові розглядати при покупці нової машини електромобіль.

Які машини повезуть з Америки в Україну в цьому році: названі переможці &quot;Авто року&quot; в США Традиційно продажі переможців американського конкурсу "Автомобіль року" після оголошення результатів істотно зростають. Тому в найближчі місяці і роки кількість деяких номінантів конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year на українських дорогах точно додасться.

Нагадаємо, що з'явилися перші офіційні зображення нової електричної Skoda. Прем'єра новинки запланована на 31 січня.

Раніше повідомлялося, що електромобіль Porsche встановив незвичайний світовий рекорд. Машині вдалося спуститися в шахту і піднятися на найвищий пагорб.

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