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С Илоном Маском за рулем: Tesla Model S взорвали в Финляндии из-за дорогого сервиса

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Вторник 21 декабря 2021 07:56
С Илоном Маском за рулем: Tesla Model S взорвали в Финляндии из-за дорогого сервиса Фото: Tesla Model S (youtube.com)
Автор: Константин Широкун

Владелец Tesla Model S в Финляндии решил уничтожить свой электромобиль. Для этой цели он использовал 30 кг взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Pommijätkät.

Причиной для столь радикальной меры стали частые поломки и дорогостоящие ремонтные работы электромобиля. В воздух в вместе с машиной взлетел и манекен Илона Маска. Судя по эмоциям в видео, бывший владелец электрокара остался доволен способом, каким была уничтожена машина.

Владелец Tesla Model S поделился информацией о неисправности, которая заставила его взорвать электромобиль. По его словам, на щитке приборов во время движения высветилось сообщение о поломке и необходимости как можно быстрее остановиться. После остановки машина отказалась запускаться и ехать.

К фирменному сервису Model S отправилась на эвакуаторе. Вердикт механиков был неутешителен: тяговая батарея требует замены. Возраст электромобиля превысил восемь лет, потому гарантия на аккумулятор уже закончилась. Замену части ячеек аккумулятора специалисты оценили в 20 000 евро.

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