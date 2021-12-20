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Благодаря электрификации: в США значительно снизилось число смертей от вредных выбросов автомобилей

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Понедельник 20 декабря 2021 10:15
Благодаря электрификации: в США значительно снизилось число смертей от вредных выбросов автомобилей Двухлитровый турбомотор Cadillac (Фото: carscoops.com)
Автор: Александр Мороз

По данным исследования, проведенного Гарвардским университетом, количество смертей, связанных с выбросами транспортных средств, за последнее десятилетие значительно снизилось.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Доклад под названием "Польза для здоровья от снижения выбросов от автомобильного транспорта в Соединенных Штатах с 2008 по 2017 год" был недавно опубликован в журнале Proceedings Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.

Так, число смертей в результате вредных выбросов транспортных средств снизилось с 27 700 случаев в 2008 году до 19 800 в 2017-м. Исследование показало, что количество смертей не только снизилось почти на восемь тысяч за девять лет - если бы автомобили имели тот же уровень выбросов, что и в 2008-м, то в 2017 году число фатальных случаев было бы в 2,4 раза выше. А в течение периода исследования составило бы 47 520 потерянных жизней.

Кроме того, в документе констатируется, что в результате улучшения состояния здоровья населения, Соединенные Штаты сэкономили 270 миллиардов долларов. Однако несмотря на то, что сокращение выбросов принесло определенную пользу для здоровья, экономические выгоды могли быть выше.

Благодаря электрификации: в США значительно снизилось число смертей от вредных выбросов автомобилей

Сборка электрического пикапа GMC Hummer EV

"Несмотря на значительный прогресс в сокращении выбросов, есть противодействующий эффект от роста населения и более крупных транспортных средств", - отметил Эрнани Чома, исследователь в области гигиены окружающей среды из Гарварда и ведущий автор исследования. "Поэтому будет трудно добиться существенного прогресса, если мы не введем более строгие правила".

Более того, экологические последствия улучшений в автомобильной промышленности не столь значительны, как польза для здоровья. По мнению экспертов, подходы к сокращению выбросов от транспорта в большей степени ориентированы на борьбу с загрязнением воздуха, а не с изменением климата.

Напомним, в то время как большинство автопроизводителей отказываются от дизелей, концерн Volkswagen продлевает им жизнь. И это при том, что немецкий автогигант ранее понес многомиллиардные убытки из-за дизельгейта.

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