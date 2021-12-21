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З Ілоном Маском за кермом: Tesla Model S підірвали у Фінляндії через дорогий сервіс

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Вівторок 21 грудня 2021 07:56
З Ілоном Маском за кермом: Tesla Model S підірвали у Фінляндії через дорогий сервіс Фото: Tesla Model S (youtube.com)
Автор: Константин Широкун

Власник Tesla Model S у Фінляндії вирішив знищити свій електромобіль. Для цієї мети він використав 30 кг вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Украіна Авто з посиланням на YouTube-канал Pommijätkät.

Причиною для такого радикального прощання з електромобілем стали часті поломки і дорогі ремонтні роботи. У повітря разом з машиною злетів і манекен Ілона Маска. Судячи з емоцій у відео, колишній власник електрокара залишився задоволеним способом, яким була знищена машина.

Власник Tesla Model S поділився інформацією про несправність, яка змусила його підірвати електромобіль. За його словами, на панелі приладів під час руху висвітилося повідомлення про поломку та необхідність якомога швидше зупинитися. Після зупинки машина відмовилася запускатися та їхати.

До фірмового сервісу Model S вирушила на евакуаторі. Вердикт механіків-діагностів був невтішний: тягова батарея вимагає заміни. Вік електромобіля перевищив вісім років, тому гарантія на акумулятор вже закінчилася. Заміну елементів акумулятора фахівці оцінили в 20 000 євро.

Раніше ми повідомляли, що показаний Екстремальний позашляховик на базі Toyota Land Cruiser 200. Новинка націлена на клієнтів з Австралії та країн Близького Сходу.

Нагадаємо, що у США значно знизилося число смертей від шкідливих викидів автомобілів. Дослідження проводили вчені Гарвардського університету.

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