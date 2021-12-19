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Радикальный цвет и мотор от Lexus: показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200

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Воскресенье 19 декабря 2021 08:50
Радикальный цвет и мотор от Lexus: показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200 Фото: Toyota Land Cruiser 200 (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota Land Cruiser 200 спустя 13 лет после премьеры по-прежнему имеет огромное количество преданных поклонников. Тюнинговая компания Khann International представила собственное видение яркого внедорожника и назвала его Land Cruiser 200 Expedition.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Представители тюнинг-ателье сообщили, что их новинка нацелена на клиентов из Австралии и стран Ближнего Востока. По их словам, комплект Expedition призван передать авантюрный дух Land Cruiser и улучшить и внедорожные характеристики японской машины.

Радикальный цвет и мотор от Lexus: показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200

Специалисты установили на внедорожник кастомный усиленный бампер с эксклюзивной решеткой радиатора, добавили защитные пластиковые элементы и светодиодную "люстру". Новый капот с воздухозаборниками, а также расширенные крылья воздуховодами должны положительно влиять на охлаждение двигателя.

Радикальный цвет и мотор от Lexus: показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200

Тюнерам также удалось органично вписать шноркель в правую переднюю стойку. Не обошлось и без силовых подножек, и без новых рейлингов с увеличенной грузоподъемностью.

Шильдик V8 на задней двери подтверждает официальную информацию – на Toyota Land Cruiser 200 установлен 5,7-литровый бензиновый V8. Технические характеристики силовой установки держатся в секрете. Khann International пока не объявил цены на версию Expedition. Новинка должна появиться в продаже в первой половине 2022 года.

Радикальный цвет и мотор от Lexus: показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200

Ранее мы сообщали, что Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей. Всего за один месяц концерн планирует произвести рекордные 800 тысяч машин.

Напомним, что названы марки и модели авто, которые в Украине угоняют чаще всего. В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом.

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