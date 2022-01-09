Электромобиль Hyundai Ioniq 5 превратили в очиститель воздуха

Бренд Hyundai изо всех сил стремится к углеродной нейтральности. Вместо того, чтобы выбросить на свалку прототип своего первого электромобиля Ioniq 5, корейцы научили его очищать воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на youtube-канал Hyundai Worldwide.

В видеоролике, названном Rebirth ("Перерождение"), показано как предсерийный прототип компактного электрического кроссовера трансформируется в очиститель воздуха.

В процессе трансформации Ioniq 5 в очиститель воздуха в ход пошли части капота и дверных панелей, вентилятор системы охлаждения, дисплей информационно-развлекательной системы и пиксельные светодиодные задние фонари, а также 20-дюймовый легкосплавный диск в качестве крышки вентиляционной системы.

Осталась и надпись Ioniq 5, хотя это уже и не автомобиль вовсе, а стильный очиститель воздуха.

Первенец суббренда Ioniq, электрический кроссовер с индексом 5 был представлен в феврале 2021 года. Модель предлагается с одним или двумя электромоторами и в самом дальнобойном варианте с батареей на 72,6 кВт·ч проезжает без подзарядки до 480 километров.

Напомним, что в преддверии нового года компания Hyundai свернула все разработки двигателей внутреннего сгорания. Высвобожденные сотрудники переброшены на создание электромоторов.