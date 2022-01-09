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Електромобіль Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря

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Неділя 09 січня 2022 15:22
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря Очищувач повітря з електрокара Ioniq 5 (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Бренд Hyundai щосили прагне до вуглецевої нейтральності. Замість того, щоб викинути на звалище прототип свого першого електромобіля Ioniq 5, корейці навчили його очищати повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на youtube-канал Hyundai Worldwide.

У відеоролику, названому Rebirth ("переродження"), показано як передсерійний прототип компактного електричного кросовера трансформується в очищувач повітря.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря

У процесі трансформації Ioniq 5 в очищувач повітря в хід пішли частини капота і дверних панелей, вентилятор системи охолодження, дисплей інформаційно-розважальної системи і Піксельні світлодіодні задні ліхтарі, а також 20-дюймовий легкосплавний диск в якості кришки вентиляційної системи.

Залишился і напис Ioniq 5, хоча це вже і не автомобіль зовсім, а стильний очищувач повітря.

Первісток суббренда Ioniq, електричний кросовер з індексом 5 був представлений в лютому 2021 року. Модель пропонується з одним або двома електромоторами і в самому далекобійному варіанті з батареєю на 72,6 кВт·год проїжджає без підзарядки до 480 кілометрів.

Нагадаємо, що напередодні нового року компанія Hyundai згорнула всі розробки двигунів внутрішнього згоряння. Вивільнені співробітники перекинуті на створення електромоторів.

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