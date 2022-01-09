Електромобіль Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря
Бренд Hyundai щосили прагне до вуглецевої нейтральності. Замість того, щоб викинути на звалище прототип свого першого електромобіля Ioniq 5, корейці навчили його очищати повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на youtube-канал Hyundai Worldwide.
У відеоролику, названому Rebirth ("переродження"), показано як передсерійний прототип компактного електричного кросовера трансформується в очищувач повітря.
У процесі трансформації Ioniq 5 в очищувач повітря в хід пішли частини капота і дверних панелей, вентилятор системи охолодження, дисплей інформаційно-розважальної системи і Піксельні світлодіодні задні ліхтарі, а також 20-дюймовий легкосплавний диск в якості кришки вентиляційної системи.
Залишился і напис Ioniq 5, хоча це вже і не автомобіль зовсім, а стильний очищувач повітря.
Первісток суббренда Ioniq, електричний кросовер з індексом 5 був представлений в лютому 2021 року. Модель пропонується з одним або двома електромоторами і в самому далекобійному варіанті з батареєю на 72,6 кВт·год проїжджає без підзарядки до 480 кілометрів.
Нагадаємо, що напередодні нового року компанія Hyundai згорнула всі розробки двигунів внутрішнього згоряння. Вивільнені співробітники перекинуті на створення електромоторів.