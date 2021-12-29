ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сплошное электричество: Hyundai прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 08:21
Сплошное электричество: Hyundai прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания Электромобили Hyundai Kona и Ioniq 5 (Фото: Hyundai)
Автор: Александр Мороз

В преддверии нового года компания Hyundai свернула все разработки двигателей внутреннего сгорания. Высвобожденные сотрудники переброшены на создание электромоторов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Korea Economic Daily.

Постоянное ужесточение экологических норм и общественное мнение подстегивают автопроизводителей к форсированному переходу на выпуск электромобилей. Какой смысл инвестировать огромные деньги в технологии двигателей, которые вскоре отправятся в отставку?

Именно так подумали в Hyundai Motor и упразднили расположенное в головном техническом центре компании подразделение разработки ДВС. Неизвестно, сколько из 12 000 работающих в центре сотрудников занималось двигателями внутреннего сгорания, но сообщается, что большинство из них будут переброшены на разработку электрических силовых установок. Вместе с ними высвободятся и средства. А их нужно немало – например, для недавно созданного Центра разработки аккумуляторов.

Сплошное электричество: Hyundai прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания

Кроме того, Hyundai Motor Group не останавливается на уже реализованной платформе E-GMP. В настоящее время находится в разработке еще одна архитектура, предназначенная исключительно для электромобилей. К 2028 году корейская компания планирует перевести на топливные элементы всю свою коммерческую линейку. А премиальный суббренд марки Genesis заявил, что с 2025 года будет производить только электрифицированные автомобили.

В отличие от других автопроизводителей, расставание с ДВС у Hyundai не будет душераздирающим – собственные двигатели компания начали выпускать не так давно - в 90-х годах прошлого века.

Напомним, что Hyundai отзывает 2679 машин Ioniq из-за неисправности педали газа. При определенных обстоятельствах она может привести к самопроизвольному ускорению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai Motor
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения