"Хлопнуть" в любой момент: Volkswagen отзывает 50 тысяч кроссоверов из-за неисправных подушек безопасности

Компания Volkswagen объявила масштабную отзывную кампанию. Она коснется 50 тысяч кроссоверов Atlas, а причина - угроза произвольного раскрытия фронтальных подушек безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Расследование, проведенное немецким автопроизводителем, показало, что в системе кондиционирования кроссоверов Volkswagen Atlas есть бракованная сливная трубка для конденсата, которая может протекать и пропускать влагу на блок управления подушками безопасности. В случае протечки модуль управления может выйти из строя, и подушки безопасности могут сработать в любой момент.

Volkswagen сообщает, что в случае неисправности на приборной панели должна загореться сигнальная лампа выключенной подушки безопасности. Расследование проблемы началось после того, как в июле на одном из Volkswagen Atlas сработали фронтальные подушки безопасности при спокойном движении по городу.

Volkswagen отзывает Atlas и Atlas Cross Sport, выпущенные в период с 20 мая 2020 года по 4 марта 2021 года. Немецкая компания за свой счет обязуется заменить проблемную трубку, продиагностировать блок управления подушками безопасности и при необходимости заменить последний.

В Украине кроссоверы семейства Atlas официально не продаются, поэтому нас эта отзывная компания не затрагивает.

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