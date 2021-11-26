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Больше не обманешь: Tesla будет записывать действия водителя с автопилотом

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Пятница 26 ноября 2021 14:30
Больше не обманешь: Tesla будет записывать действия водителя с автопилотом Фото: салон Tesla (autoevolution.com)
Автор: Константин Широкун

В последние месяцы Tesla переживает серьезное давление из-за регулярных ошибок в работе собственного автопилота. Чтобы минимизировать риски, американский автопроизводитель решил легально использовать видеозаписи с салонов своих машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.

Ради этого Tesla обновила пакет программного обеспечения для полного самостоятельного вождения и включила новые пункты о записи и использовании видео в пользовательское соглашение. Автомобилистам предлагают дать согласие на сбор Tesla данных изображений и видео с внешних камер и камер внутри электромобиля. Подразумевается, что данные могут использоваться в случае возникновения ДТП.

Больше не обманешь: Tesla будет записывать действия водителя с автопилотомРанее Tesla использовала только видео с внешних камер своих машин. Снятое ранее видео использовали при совершенствовании алгоритмов систем машинного обучения. Ранее все видео были анонимными и никогда не были связаны с конкретным автомобилем или его владельцем. Теперь же компания "привяжет" все медиафйлы к VIN-коду машины. В Tesla требуют, чтобы любой пользователь, который хочет продолжиэ,ть использование автопилота, дал добро на использование персональных данных.

В Tesla убеждены, что полученные в будущем видеодоказательства помогут доказать, что вины автопроизводителя в случившихся ДТП нет. Во всем случившемся виноваты сами пользователи, которые некорректно использовали органы управления.

Напомним, что BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения. Компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.

Ранее стало известно, что представлен новый кроссовер Suzuki SX4. В Украине эта модель продается под названием SX4.

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