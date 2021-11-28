Семейный универсал Subaru получил мотор от "заряженной" версии WRX

В начале сентября в Штатах дебютировал седан Subaru WRX S4 нового поколения, теперь же пришла пора премьеры горячей новинки на родине марки. А параллельно в Японии представлен универсал Levorg STI Sport R с таким же мотором.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops

Визуально японский WRX можно отличить от американского по разной графике фар, эмблеме S4 на двери багажника и красным значкам STI на решетке радиатора и двери багажника в комплектациях STI Sport R. Несмотря на то, автомобиль представляет собой четырехдверный седан, его оснастили стеклочоистителем заднего стекла.

Внутри варианты с приставкой STI получили передние сиденья Recaro с обивкой из замши, кожаные вставки по всему слону с красной строчкой, вставки под карбон и алюминиевые педали.

Этим модификациям положен также 11,6-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Starlink и новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Отметим также новейшую технологию помощи при вождении EyeSight X с набором датчиков и обращенной к водителю камерой на центральной консоли.

Под капотом спорткара установлен 2,4-литровый четырехцилиндровый "оппозитный" с турбонаддувом, развивающий 271 лошадиную силу и 375 Нм крутящего момента (на 25 Нм больше, чем у в американской спецификации).

Subaru WRX S4 уже доступен для заказа на японском рынке по ценам от 4 млн йен (34 710 долларов США) за базовый GT-H до 4, 774 млн йен (41 385 долларов) за флагманский STI Sport R EX. Планируется производить 500 экземпляров модели ежемесячно.

Этот же силовой агрегат получил заряженный универсал Levorg STI Sport R. У такой машины - доработанный вариатор CVT, подвеска с адаптивными амортизаторами доработана, более мощные тормоза.

Внешне Subaru Levorg STI Sport R отличается аэродинамическим обвесом с большим воздухозаборником в капоте и увеличенным задним спойлером. Кроме того, у этой версии 18-дюймовые колеса и другая выхлопная система. Объем багажника составляет 561 л, а в интерьере используется двухцветная кожа и алюминиевые накладки. Также присутствуют спортивные сиденья.

Напомним, что внедорожник Subaru Forester нового поколения должен дебютировать в 2023 году. Ожидается, что новинка получит фирменный гибридный привод от Toyota.