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"Вистрелити" у будь-який момент: Volkswagen відкликає 50 тисяч кросоверів через несправні подушки безпеки

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Понеділок 29 листопада 2021 09:35
"Вистрелити" у будь-який момент: Volkswagen відкликає 50 тисяч кросоверів через несправні подушки безпеки Фото: Volkswagen Atlas Cross Sport (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen оголосила масштабну кампанію відкликання. Вона торкнеться 50 тисяч кросоверів Atlas, а причина – загроза довільного розкриття передніх подушок безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Розслідування, проведене німецьким автовиробником, показало, що в системі кондиціонування кросоверів Volkswagen Atlas є бракована зливна трубка для конденсату, яка може протікати й пропускати вологу на блок управління подушками безпеки. У разі протікання модуль управління може вийти з ладу, і подушки безпеки можуть спрацювати в будь-який момент.

Volkswagen повідомляє, що в разі несправності на приладовій панелі повинна спалахнути сигнальна лампа вимкненої подушки безпеки. Розслідування проблеми почалося після того, як в липні на одному з Volkswagen Atlas спрацювали фронтальні подушки безпеки при спокійному русі по місту.

&quot;Вистрелити&quot; у будь-який момент: Volkswagen відкликає 50 тисяч кросоверів через несправні подушки безпекиVolkswagen відкликає Atlas і Atlas Cross Sport, випущені в період з 20 травня 2020 року по 4 березня 2021 року. Німецька компанія своїм коштом зобов'язується замінити проблемну трубку, продіагностувати блок управління подушками безпеки та при необхідності замінити останній.

В Україні кросовери сімейства Atlas офіційно не продаються, тому нас ця компанія не зачіпає.

Нагадаємо, що Tesla буде записувати дії водія з автопілотом. Заради цього Tesla оновила пакет програмного забезпечення для повного самостійного водіння.

Раніше стало відомо, що сімейний універсал Subaru отримав мотор від "зарядженої" версії WRX. Subaru WRX S4 вже доступний для замовлення на японському ринку.

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