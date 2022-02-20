Гусеничные роботы для ВСУ и электрический минивэн для всех. Главное из мира авто в Украине

В ВСУ появятся уникальные гусеничные роботы, а уже весной в Украине стартуют продажи электрического минивэна Peugeot e-Rifter. Также к нам привезли компактный недорогой электромобиль Citroen Ami для прохождения сертификации, а хэтчбек Skoda Fabia нового поколения получила украинский ценник.

О главных автомобильных новостях в Украине уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Украинская армия получит уникальные гусеничные роботы

Украинская армия получит гусеничные роботы для разминирования. Две уникальные машины Bozena-5 для ВСУ передаст Словакия.

Робот Bozena-5 управляется дистанционно оператором, который может находиться на расстоянии до 2 км. Машина осуществляет разминирование территорий путем подрыва мин. Спектр использования робота - принудительная детонация или ликвидация противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом до 9 кг тринитротолуола

Ранее в ВСУ не было подобных роботизированных машин для разминирования.

В Украине будет продаваться электрический минивэн Peugeot e-Rifter

На украинский рынок выходит электрический минивэн Peugeot e-Rifter. Это будет первая электрическая модель в сегменте минивэнов на нашем рынке.

Продажи Peugeot e-Rifter в Украине стартуют уже весной. Минивэн имеет два варианта длины и вместимости (на 5 и 7 мест). Пиковая мощность электромотора составляет 136 л.с., запас хода на одной зарядке - до 280 км. Емкость батареи - 50 кВт∙ч.

Цены на Peugeot e-Rifter в Украине будут объявлены ближе к старту продаж.

КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для ВСУ

Завод КрАЗ посетила делегация во главе с командующим сил логистики генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майором Олегом Гуляком. Визит носил ознакомительный характер для оценки состояния производства.

Как отметил Олег Гуляк, завод способен выпускать машины для ВСУ и находится в "боевой готовности для этого". Высокие военные чины осмотрели цеха предприятия, также в программе была поездка на КрАЗ-6322 по испытательному полигону завода.

О перспективах наращивания поставок грузовиков КрАЗ в украинскую армию говорить пока рано, но, как видим, интерес со стороны командования ВСУ есть.

В Украину привезли электрокар Citroen за 7 тысяч евро

Citroen Ami (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

В Украину прибыл первый экземпляр компактного городского электромобиля Citroen Ami. Машина доставлена для прохождения сертификации, после чего будут начаты продажи на нашем рынке.

Двухместная машина с двухместным салоном и крошечным багажником оснащена электромотором мощностью 8 л.с. и батареей на 5,5 кВт⋅ч, позволяющей проезжать на одной зарядке до 80 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. Благодаря тихоходности ездить на Citroen Ami в Европе можно без "прав"

Предварительно, цена Citroen Ami в Украине будет начинаться с 7 тысяч евро.

Стартовали украинские продажи Skoda Fabia нового поколения

В Украине стартовали продажи хэтчбека Skoda Fabia нового поколения. Автомобиль принадлежит к B-сегменту, который на фоне роста популярности кроссоверов постепенно сужается последние годы.

На первых порах автомобиль будет продаваться только с 1,0-литровым атмосферным трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой выбор силового агрегата для старта продаж означает, что сделана ставка на корпоративные продажи во флит-парки.

В Украине новая Fabia предложена в трех комплектации, а цены стартуют с 422 тысяч гривен.