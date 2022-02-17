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С одним двигателем и зонтиком в двери: в Украине стартовали продажи новой Skoda Fabia

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Четверг 17 февраля 2022 15:12
С одним двигателем и зонтиком в двери: в Украине стартовали продажи новой Skoda Fabia Skoda Fabia (Фото: skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине начались продажи новой Skoda Fabia. Впервые модель базируется на платформе MQB-A0 от Volkswagen Group, что привнесло в машину ряд новых систем безопасности и помощи водителю.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Skoda Fabia выпускается на той же производственной линии, что и Scala. Перед запуском производства чешский автопроизводитель модернизировал сборочную линию, а также прессовый и сварочный цеха. Автомобиль заметно подрос. Длина хэтчбека составляет 4108 мм, что на 110 мм больше предшественника. Багажник увеличился на 50 л и составил 380 л.

С одним двигателем и зонтиком в двери: в Украине стартовали продажи новой Skoda FabiaВ Украине автомобиль пока доступен только с двигателем 1,0-литровым атмосферным трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. Вместе с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, в списке оснащения "автомат" пока не доступен.

Чешский хэтчбек четвертого поколения также предлагает ряд систем помощи водителю, которые ранее на модели не встречались. Среди них – система удержания в полосе, ассистент экстренного торможения, датчик мертвых зон и пр.

С одним двигателем и зонтиком в двери: в Украине стартовали продажи новой Skoda FabiaДля модели на нашем рынке предложено три комплектации: ACTIVE, AMBITION и STYLE. Цены на Skoda Fabia стартуют с отметки в 421 962 грн. Среди фирменных опций для хэтчбека доступны зонтик в двери, скребок для льда в лючке бензобака, держатели для шариковых ручек, кредитных карт и пр.

Ранее мы писали, что показана самая быстрая Skoda Fabia. Модель выйдет на рынок уже весной 2022 года.

Также сообщалось, что Mercedes в Украине снял фильм с Гелендвагенами и вампирами. Для съемок в Украину привезли более десятка оригинальных машин разных поколений.

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