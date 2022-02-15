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КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для украинской армии

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 09:53
КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для украинской армии Полигон АвтоКрАЗа (Фото: kg.ua)
Автор: Константин Широкун

КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для ВСУ. На заводе побывала делегация во главе с командующим сил логистики генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майором Олегом Гуляком.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.

По мнению Олега Гуляка, завод способен выпускать машины и находится в боевой готовности для этого. Делегация осмотрела цеха предприятия, учебные классы, а некоторые ее участники даже проехались на КрАЗ-6322 по испытательному полигону.

КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для украинской армии"Сейчас перед Вооруженными силами Украины ставится множество задач, ВСУ расширяются. Например, создаются новые силы территориальной обороны, и армии требуется большее оснащение. КрАЗ – это был основной автомобиль, поступавший в части с начала войны. Сегодня мы увидели завод, машины. Выводы по закупкам будут впереди", - отметил Олег Гуляк.

Также сообщалось, что белорусские производители грузовиков МАЗ и БелАЗ придумали, как обойти украинские санкции. Ради этого сменили собственников украинских дилеров.

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