КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для украинской армии

КрАЗ может стать главным поставщиком грузовиков для ВСУ. На заводе побывала делегация во главе с командующим сил логистики генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майором Олегом Гуляком.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.

По мнению Олега Гуляка, завод способен выпускать машины и находится в боевой готовности для этого. Делегация осмотрела цеха предприятия, учебные классы, а некоторые ее участники даже проехались на КрАЗ-6322 по испытательному полигону.

"Сейчас перед Вооруженными силами Украины ставится множество задач, ВСУ расширяются. Например, создаются новые силы территориальной обороны, и армии требуется большее оснащение. КрАЗ – это был основной автомобиль, поступавший в части с начала войны. Сегодня мы увидели завод, машины. Выводы по закупкам будут впереди", - отметил Олег Гуляк.

Также сообщалось, что белорусские производители грузовиков МАЗ и БелАЗ придумали, как обойти украинские санкции. Ради этого сменили собственников украинских дилеров.