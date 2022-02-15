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Уже весной в Украине начнут продавать первый электрический минивэн

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Вторник 15 февраля 2022 17:41
Уже весной в Украине начнут продавать первый электрический минивэн Peugeot e-Rifter (Фото: Peugeot)
Автор: Вадим Добровольский

В Украине будет продаваться электрический минивэн Peugeot e-Rifter. Для украинского рынка это будет первая электрическая модель в сегменте минивэнов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Peugeot.

Бренд Peugeot объявил о скором начале продаж в Украине электрического минивэна e-Rifter. Новинка поступит в продажу уже весной.

Силовая установка развивает пиковую мощность 136 л.с. (100 кВт), но в зависимости от потребностей отдачу можно принудительно ограничить. Так, в режиме Eco это 81 л. с. и 190 Нм, в режиме Normal – 109 л. с. и 210 Нм, в режиме Power – максимальные 136 л. с. и 260 Нм.

Уже весной в Украине начнут продавать первый электрический минивэн

Благодаря возможности выбора мощности можно дополнительно увеличить пробег на одном заряде. Тяговая батарея емкостью 50 кВт∙ч позволят проехать на одной зарядке до 280 км. При подключении к DC-терминалу (поддерживается мощность до 100 кВт) зарядить батарею до 80% можно за 30 минут.

Для зарядки переменным током предусмотрены однофазное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт и трехфазное на 11 кВт (опция).

Уже весной в Украине начнут продавать первый электрический минивэн

В Украине e-Rifter будет предлагаться с двумя вариантами длины - 4,4 и 4,75 м. Особенность удлиненной версии - возможность заказать семиместный салон. Объем багажника варьируется от 775 до 4000 литров (в последнем случае - со сложенными задними сиденьями).

Украинские цены на Peugeot e-Rifter станут известны ближе к старту продаж.

Уже весной в Украине начнут продавать первый электрический минивэн

Напомним, в Киеве заметили первый "китайский Хаммер". Пикап BAW Warrior 2043 грузоподъемностью 1925 кг можно купить за 758,5 тыс. гривен.

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