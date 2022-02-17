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Для борьбы с минами: украинская армия получит уникальные гусеничные роботы

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Четверг 17 февраля 2022 10:38
Для борьбы с минами: украинская армия получит уникальные гусеничные роботы Система разминирования Bozena-5 (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Словакия передаст Украине две гусеничные машины для разминирования Bozena-5. Соответствующее решение утвердило правительство Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Система разминирования Bozena-5 представляет собой гусеничную дистанционно управляемую машину, используемую для разминирования территорий путем подрыва мин. Оператор может управлять роботом, находясь на расстоянии до 2000 метров.

Для борьбы с минами: украинская армия получит уникальные гусеничные роботыСистема разминирования Bozena-5 осуществляет принудительную детонацию или ликвидацию противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом до 9 кг тринитротолуола. Процесс разминирования контролирует оператор из бронированной кабины с прямым полем обзора. К месту разминирования Bozena-5 доставляется на транспортном прицепе. А непосредственно по минному полю передвигается с помощью своего гусеничного движителя.

Машина защищена металлическим кожухом, а от повреждений во время детонации ее защищает бронированный щит, расположенный в передней части, непосредственно за цепным устройством. Подобных автоматизированных машин для разминирования с дистанционным управлением в ВСУ до этого не было.

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