Работают овцы и ослы: на заводе Volkswagen в США появились необычные сотрудники

На заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, США, в настоящее время работают 4000 человек и... 50 овец и несколько ослов. Животные на предприятии появились для реализации нового экологического проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Chattanooga Times.

При заводе Volkswagen в Теннесси действует парк солнечных батарей, построенный в 2013 году. Он является одним из крупнейших в США. Система мощностью 9,5 мегаватт обеспечивает 12,5% потребностей завода в электроэнергии во время полного производства благодаря 33 600 солнечным модулям, расположенным рядом с заводом.

Однако солнечным электростанциям нужна твердая почва, и эрозия может стать большой проблемой. Чтобы почва не размывалась, необходимо поддерживать густую поросль травы. Овцы пасутся на земле, сохраняя низкий уровень травы и, как оказалось, часто лучше традиционных косилок собирают траву в труднодоступных местах. Они также неизбежно удобряют траву на полях, поддерживая ее рост.

Чтобы держать овец в безопасности, Volkswagen также нанял несколько ослов, которые предупреждают их об угрозе – вероятном нападении волка, или лисиц. В Volkswagen подчеркивают, что на роль газонокосилок подходят только овцы. Козы, которые также были предложены для этой работы, часто запрыгивают на солнечные батареи и пережевывают провода.

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