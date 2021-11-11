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Все новые автомобили могут получить "алкогольный замок"

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Четверг 11 ноября 2021 12:55
Все новые автомобили могут получить "алкогольный замок" Фото: алкотестер ()
Автор: Константин Широкун

Большой законопроект о транспортной инфраструктуре ожидает подписания президента Байдена. Если новый закон вступит в силу, то США ждет настоящая революция в мире автотранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Washington Post.

Законопроект должен дать больше свободы владельцам электромобилей, он также направлен на снижение количества водителей в нетрезвом виде. Смертельные ДТП с участием пьяных водителей составляют примерно 1/3 всех несчастных случаев со смертельным исходом на дорогах в Соединенных Штатах. Страховой институт дорожной безопасности считает, что современные технологии могут предотвратить более 9400 смертельных случаев ежегодно.

Учитывая это, в законопроекте говорится, что передовые технологии предотвращения вождения в нетрезвом виде должны стать стандартным оборудованием для всех новых легковых автомобилей. Новые системы должны определять уровень концентрации алкоголя в крови водителя и при превышении допустимого уровня ограничивать эксплуатацию транспортного средства.

Новый стандарт контроля содержания алкоголя в крови водителей должен быть имплементирован в течение трех лет. На сегодня есть несколько способов, которыми автопроизводители могут контролировать состояние водителя – от использования салонных камер наблюдения до датчиков, встроенных в рулевое колесо.

Ранее стало известно, что Greenpeace подает в суд на Volkswagen с требованием прекратить производство авто с ДВС. Компанию обвиняют в бездеятельности.

Напомним, что представлен первый серийный электромобиль Subaru. Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих.

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