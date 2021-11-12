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Працюють вівці та віслюки: на заводі Volkswagen у США з'явилися незвичайні співробітники

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П'ятниця 12 листопада 2021 10:53
Працюють вівці та віслюки: на заводі Volkswagen у США з'явилися незвичайні співробітники Фото: Volkswagen Arteon (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

На заводі Volkswagen в Чаттанузі, штат Теннессі, США, зараз працюють 4000 осіб та... 50 овець і кілька віслюків. Тварини на підприємстві з'явилися для реалізації нового екологічного проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Chattanooga Times.

При заводі Volkswagen у Теннессі діє парк сонячних батарей, збудований у 2013 році. Він є одним із найбільших у США. Система потужністю 9,5 мегаватів забезпечує 12,5% потреб заводу в електроенергії під час повного виробництва завдяки 33 600 сонячним модулям, розташованим поруч із заводом.

Працюють вівці та віслюки: на заводі Volkswagen у США з'явилися незвичайні співробітникиОднак, сонячним електростанціям потрібна твердий ґрунт, і ерозія може стати великою проблемою. Щоб ґрунт не розмивалася, необхідно підтримувати густу поросль трави. Вівці пасуться на землі, зберігаючи низький рівень трави та, як виявилося, часто краще традиційних косарок збирають траву у важкодоступних місцях. Вони також неминуче удобрюють траву на полях, підтримуючи її зростання.

Працюють вівці та віслюки: на заводі Volkswagen у США з'явилися незвичайні співробітникиАби тримати овець в безпеці, Volkswagen також найняв кілька ослів, які попереджають їх про загрозу – ймовірний напад вовка, або лисиць. У Volkswagen підкреслюють, що на роль газонокосарок підходять тільки вівці. Кози, які також були запропоновані для цієї роботи, часто застрибують на сонячні батареї та пережовують дроти.

Раніше стало відомо, що всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок". Така норма прописана в новому законі про транспортну інфраструктуру.

Нагадаємо, що Torsus представив позашляхова вантажівка для екстремальних умов. Комерційний автомобіль створено в Україні.

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