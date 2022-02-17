ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для боротьби з мінами: українська армія отримає унікальні гусеничні роботи

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 10:38
Для боротьби з мінами: українська армія отримає унікальні гусеничні роботи Система розмінування Bozena-5 (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Словаччина передасть Україні дві гусеничні машини для розмінування Bozena-5. Відповідне рішення затвердив уряд Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Система розмінування Bozena-5 являє собою гусеничну дистанційно керовану машину, використовувану для розмінування територій шляхом підриву мін. Оператор може керувати роботом, знаходячись на відстані до 2000 метрів.

Для боротьби з мінами: українська армія отримає унікальні гусеничні роботиСистема розмінування Bozena-5 здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної або натяжної дії, а також протитанкових мін із зарядом до 9 кг тринітротолуолу. Процес розмінування контролює оператор з броньованої кабіни з прямим полем огляду. До місця розмінування Bozena-5 доставляється на транспортному причепі. А безпосередньо по мінному полю пересувається за допомогою свого гусеничного рушія.

Машина захищена металевим кожухом, а від пошкоджень під час детонації її захищає броньований щит, розташований в передній частині, безпосередньо за ланцюговим пристроєм. Подібних автоматизованих машин для розмінування з дистанційним керуванням у ЗСУ до цього не було.

Раніше ми писали, що у США радянські "Жигулі", "Волги" і "москвичі" продають за ціною Corvette і Mustang. Багато машин із зібрання прибули за океан з України.

Також повідомлялося, що названо електромобіль з найбільшою батареєю у світі. Акумулятор важить більше середньостатистичного хетчбека.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору