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Родом из Украины: в США советские "Жигули", "Волги" и "Москвичи" продают по цене Corvette и Mustang

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Среда 16 февраля 2022 19:25
Родом из Украины: в США советские "Жигули", "Волги" и "Москвичи" продают по цене Corvette и Mustang АЗЛК-2141 (Фото: ebay.com)
Автор: Константин Широкун

В штате Орегон продаются шесть классических советских машин: трое "Жигулей", пара "Волг" и "Москвич". Цены на автомобили можно сравнить с американской классикой – от 11 до 23 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на eBay.

Ввиду редкости массовых советских машин в США продавец не постеснялся запросить за машины пятизначные суммы. Так, ВАЗ-2107 1988 года оценили в 11 тыс. долларов. Машина находится в оригинальном состоянии, но не лишена элементов тюнинга. Так, в цвет кузова окрашен воздушный фильтр, а в салоне прописалась современная магнитола.

Родом из Украины: в США советские &quot;Жигули&quot;, &quot;Волги&quot; и &quot;Москвичи&quot; продают по цене Corvette и MustangСамым аутентичным лотом является переднеприводный АЗЛК-2141. Машина 1991 года имеет пробег всего 17 тыс. км и, судя по транзитным номерам, прибыла из Украины. Цена "Москвича" - "всего" 15 тыс. долларов.

Пара ВАЗ-2106 существенно отличаются состоянием. Одна находится в полном "стоке", а вторая существенно доработана неродными эмблемами, легкосплавными колесными дисками и пр. Просят за классические седаны 17 и 14 тыс. долларов соответственно.

Родом из Украины: в США советские &quot;Жигули&quot;, &quot;Волги&quot; и &quot;Москвичи&quot; продают по цене Corvette и MustangВ объявлении присутствуют также и две ГАЗ-24-10 1988 и 1989 годов выпуска. Заявленный пробег машин – 6700 и 25 000 км. Просят за них немало: 17 и 23 тыс. долларов. Конечно, ввиду редкости советских автомобилей в США продавец вправе указывать свою стоимость.

Но судя по тому, что объявление уже несколько раз выставлялось повторно, то высокого спроса на собрание нет. В США за 15-20 тыс. долларов можно приобрести пожержанные Chevrolet Corvette, Ford Mustang и другие культовые американские авто 60-70-х годов.

Родом из Украины: в США советские &quot;Жигули&quot;, &quot;Волги&quot; и &quot;Москвичи&quot; продают по цене Corvette и MustangРанее мы писали, что Hyundai может заменить автомобильные микросхемы чипами от бытовой техники. Причина такого странного решения – дефицит автомобильных полупроводников.

Также сообщалось, что названы самые популярные кроссоверы в Украине. Бестселлеры за последние месяцы существенно подорожали.

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