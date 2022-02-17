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Тяжелее Ланоса: назван электромобиль с самой большой батареей в мире

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Четверг 17 февраля 2022 09:30
Тяжелее Ланоса: назван электромобиль с самой большой батареей в мире GMC Hummer EV (Фото: media.gmc.com)
Автор: Константин Широкун

Новый электрический пикап GMC Hummer EV удивляет своим огромным весом. Его снаряженная масса составляет 4 111 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car&Driver.

Полная масса внедорожника равняется внушительным 4 785 кг. Интересно, что тяговая аккумуляторная батарея весит 1326 кг, что делает ее самой тяжелой среди современных серийных электромобилей. Для сравнения, снаряженная масса ЗАЗ Lanos в зависимости от версии варьируется в пределах 1095-1140 кг.

Тяжелее Ланоса: назван электромобиль с самой большой батареей в миреОтмечается, что батарея имеет полезную емкость 212,7 кВт•ч. Несмотря на внушительную емкость аккумулятора, пикап имеет далеко не рекордный запас хода в 530 км. Это не намного больше, чем у его главных конкурентов – пикапов Rivian R1T и Ford F-150 Lighting. Они при существенно меньших батареях имеют запас хода в 505 и 515 км соответственно.

Ранее мы писали, что в США советские "Жигули", "Волги" и "Москвичи" продают по цене Corvette и Mustang. Многие машины из собрания прибыли за океан из Украины.

Также сообщалось, что названы самые популярные кроссоверы в Украине. Бестселлеры за последние месяцы существенно подорожали.

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