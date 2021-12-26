ВСУ закупила броневики КрАЗ "Кугуар", а "Эталон" обещает новый автобус. Главное из мира авто

Уходящая неделя оказалась богата на автомобильные новости, имеющих отношение к Украине, именно им посвящен наш традиционный воскресный обзор. Так, КрАЗ готовит бронеавтомобили для ВСУ, Кабмин продлил запрет на импорт автомобилей происхождением из России, а корпорация "Эталон" готовит в 2022 году несколько интересных новинокй.
О главных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Бронеавтомобили КрАЗ "Кугуар" поступят на вооружение украинской армии. Ранее такие броневики использовались только Нацгвардией и пограничниками.
Информация о закупке двух КрАЗ "Кугуар" появилась в отчетности государственных публичных закупок. Стоимость каждого броневика составляет 7,5 млн гривен.
Бронеавтомобиль КрАЗ "Кугуар" создан на базе пикапа Toyota Land Cruiser 79 и отвечает классу баллистической защиты CEN Level BR6: броня способна выдержать пули калибра 7,62х51 мм с дистанции 10 м..
Машина может оснащаться бензиновым 4,0-литровым мотором на 218 л.с. либо 4,5-литровым турбодизелем мощностью 232 "силы". Длина бронеавтомобиля составляет 5,4 м, вместимость - 8 человек, дорожный просвет - 300 мм.
Корпорация "Эталон" заявила о подготовке к производству абсолтно нового туристического автобуса. Новинка получила обозачение А11123.
Автобус длиной 10,6 м получит салон вместимостью 43–47 мест. Силовая установка – турбодизель Ashok Leyland рабочим объемом 5,76 л и мощностью 224 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой ZF. Полная масса – 18,6 тонны. Премьера автобуса А11123 состоится в январе или феврале следующего года.
Также в 2022-м "Эталон" планирует расширить ассортимент своей продукции за счет мусоровозов. На данный момент идет разработка машины с бункером объемом 12 кубических метров, который будет установлена на шасси автомобиля Ashok Leyland T12230.
Правительство Украины продлило действие постановлений от 2015 года, предусматривающих ограничение на импорт продукции происхождением из России. Соответствующее постановление подписано 23 декабря.
В списке продовольственных и непродовольственных товаров почти из 190 позиций есть и автомобили - легковые, грузовые, автобусы. Эмбарго на имрорт в Украину автомобилей происходедением из России будет действовать еще год - до 31 декабря 2022 года.
"Запретить до 31 декабря 2022 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины товаров, произведенных в Российской Федерации, в соответствии с перечнем в приложении", - говорится в постановлении.
Компактный кроссовер Nissan Qashqai наконец добрался до Украины. Объявлены цены и комплектации.
На нашем рынке новинка предлагаетсы с единственным бензиновым мотором DIG-T объемом 1,3 л в двух варинах мощности. В паре с 6-ступенчатой механической КПП отдача составляет 130 л.с., а с вариатором Xtronic - 150 л.с.
Новый Qashqai предложен в пяти комплектациях. Уже в "базе" у компактного городского кроссовера есть семь подушек безопасности, светодиаодные фары и круиз-контроль. А за доплату предлагается климат-контроль, бесключевой доступ, панорамная крыша, система кругового обзора и даже сиденья с массажем.
В Украине начался прием заказов на электромобиль Mercedes-AMG EQS 53. Эта "заряженная" версия флагманского электрокара Mercedes EQS ожидаемо стала самой мощной в линейке. И самой дорогой.
Цены начинаюстя с отметки 133 тысячи евро. Базовая версия имеет силовую установку суммарной отдачей 484 кВт (658 л.с.) и 950 Нм. С опциональным пакетом отдача может кратковременно увеличиваться до 761 л.с. и 1020 Нм.
Батарея емкостью 107,8 кВт∙ч поддерживает зарядку постоянным током на терминалах мощностью до 200 кВт и обеспечивает пробег до 580 км.