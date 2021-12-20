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Дорогой и быстрый: объявлены украинские цены на топ-версию флагманского электрокара Mercedes

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 16:09
Дорогой и быстрый: объявлены украинские цены на топ-версию флагманского электрокара Mercedes Фото: Mercedes-AMG EQS 53 (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz в Украине объявил о старте продаж Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Новинка построена на модульном шасси Mercedes-EQ и способна проехать на одном заряде батареи до 580 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая модель предлагается по цене от 133 266 евро. В базовой версии суммарная мощность силовой установки достигает 484 кВт (658 л.с.), а максимальный крутящий момент составляет 950 Нм. Опциональный пакет AMG DYNAMIC PLUS в режиме RACE START кратковременно увеличивает производительность машины до 761 л.с. и 1020 Нм.

Дорогой и быстрый: объявлены украинские цены на топ-версию флагманского электрокара Mercedes

Максимальная скорость новинки ограничивается электроникой на отметке в 250 км/ч. Электромобиль приводится в движение парой синхронных электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов. Мощность рекуперации может достигать 300 кВт. Интенсивность рекуперации (три уровня) водитель может настраивать с помощью подрулевых переключателей.

Дорогой и быстрый: объявлены украинские цены на топ-версию флагманского электрокара Mercedes

Аккумуляторная батарея емкостью 107,8 кВт∙ч поддерживает зарядные станции мощностью до 200 кВт в час. Дома или на общественных станциях зарядки машину можно подзаряжать мощностью до 22 кВт. Автопроизводитель обещает, что тяговая батарея способна прослужить десять лет, или 250 тысяч км. На одном заряде батареи машина способна проезжать до 580 км.

Дорогой и быстрый: объявлены украинские цены на топ-версию флагманского электрокара Mercedes

Ранее мы сообщали, что показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200. Новинка нацелена на клиентов из Австралии и стран Ближнего Востока.

Напомним, что в США значительно снизилось число смертей от вредных выбросов автомобилей. Исследование проводили ученые Гарвардского университета.

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