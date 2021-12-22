КрАЗ возвращается к выпуску бронеавтомобилей: известно, куда они направятся

Информация о закупке в ВСУ двух бронеавтомобилей КрАЗ "Кугуар" появилась в отчетности государственных публичных закупок. По официальной информации, цена одного бронеавтомобиля – около 7,5 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоцентр.

КрАЗ "Кугуар" производится Кременчугским автозаводом по лицензии канадско-эмиратской компании Streit Group. Премьера новинки состоялась в августе 2014 года в рамках парада в Киеве. В том же году Национальная гвардия приобрела два десятка таких автомобилей, через некоторое время еще 47 единиц техники поступило в распоряжение Госпогранслужбы.

Армейская машина создана на базе проверенного временем пикапа Toyota Land Cruiser 79. Под бронированным капотом установлен бензиновый 4,0-литровый двигатель мощностью 218 л.с. в сочетании с 5-ст. МКП, или 4,5-литровый турбодизель на 232 силы и 6-диапазонный "автомат". При длине 5352 мм салон машины рассчитан на 8 человек. Минимальный дорожный просвет составляет 300 мм.

Кузов бронеавтомобиля отвечает классу баллистической защиты CEN Level BR6 и способен выдержать пули калибра 7,62х51 мм с дистанции 10 м. На бронированном КрАЗе также устанавливаются шины с технологией RunFlat.

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