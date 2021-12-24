Корпорация "Эталон" готовит к производству в 2022 году абсолютно новый автобус

Один из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорация "Эталон" и Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" подвели итоги года рассказали о состоянии украинского рынка. В следующем году "Эталон" готовит несколько новинок: туристический автобус и мусоровоз.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агенство УНИАН

Так, по данным вице-президента "Укравтопрома" Ефима Хазана, за 11 месяцев этого года украинский автопарк пополнился на 626 тыс. автотранспортных средств, что на 41% больше, чем показатели прошлого года. Однако, 80% этих автомобилей являются подержанными и не соответствуют современным экологическим нормам.

С другой стороны, в 2021-м первую регистрацию в Украине прошли 8 тысяч электромобилей, что на 16% больше в сравнении с прошлым годом. Неплохо идут дела у отечественных производителей - за январь-ноябрь 2021 года было изготовлено 7,5 тысяч единиц автотранспортных средств - рост на 70%.

В свою очередь, директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин рассказал о результатах корпорации за 2021 год: "В 2021 году мы продали около 260 единиц, из них 200 - школьных автобусов, 16 - междугородних, 42 - городских и 4 троллейбуса. Общий прирост составляет около 8%" .

А президент корпорации "Эталон" Владимир Бутко объявил о планах на следующий год, среди которых выделил сотрудничество с китайскими производителями по изготовлению электробусов - сначала наладить сборку из комплектующих, а со временем увеличивать долю локализации производства.

На пресс-конференции был анонсирован новый туристический автобус – А11123. Машина длиной 10,7 м и полной массой 18,6 тонны рассчитана на перевозку 43–47 человек в комфортабельных турецких креслах. В движение автобус приводит 5,76-литровый турбодизель Ashok Leyland мощностью 224 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой "механикой" ZF. Премьера новинки запланирована на январь-февраль 2022 года.

Также запланирован выход на рынок новой продукции для "Эталона" - мусоровозов. Уже разработана первая модель с боковой загрузкой на шасси автомобиля Ashok Leyland T12230 полной массой 11,9 т с 12-кубовым бункером и двигателем в 224-сильным двигателем. Автомобиль сможет перевозить от 3 до 5 тонн твердых бытовых отходов.

Отметим, что корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ООО "Базтехсервис".

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из РФ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.